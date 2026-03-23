الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "بنك إسرائيل" يحذّر حكومة العدو من إدارتها المالية

عين على العدو

مراسل
مراسل "اسرائيلي": حزب الله لن يُهزم في هذه الحرب

2026-03-23 16:54
43

توقّع مراسل القناة 12 "الاسرائيلية" في الشمال غاي فارون "ألّا يتمّ نزع سلاح حزب الله في نهاية "هذه الحملة" (الحرب)، مهما طالت"، وقال إن "الحزب لن يرفع الراية البيضاء، وفي ختام المعركة سيبقى مُحتفظًا بقدراته".

وأضاف "السؤال هو: هل الفترة الزمنية التي ستستغرقها الأمور حتى الوصول إلى مسار سياسي تبرر معاناة "السكان"؟ هل تبرر الاستنزاف الجسدي والنفسي؟ وهل تحقق إنجازًا مطلوبًا؟ لا أملك إجابة قاطعة".

وتابع "خطط الجيش "الإسرائيلي" تقضي بالاستمرار قدمًا، واستكمال السيطرة على مسافة تُقدّر بنحو 7 إلى 8 كيلومترات من خط الحدود. هذا ليس "حزامًا أمنيًا"، بل سيطرة على مناطق تتيح توفير حماية أفضل "للمدنيين". ومن المرجح أيضًا البقاء في أكثر من خمس نقاط تمركز قائمة منذ نحو عام ونصف"، وفق ادّعائه.

غاي فارون أشار الى أنه "يجب التأكيد مجددًا: حزب الله لن يُهزم ولن يُنزع سلاحه في ختام هذه "الحملة". المؤسسة الأمنية والعسكرية تبني تقديراتها على مسار سياسي، لكنه غير متوفر حاليًا. والأهمّ أن المستوى السياسي في "إسرائيل" لا يوضح لا لـ"السكان" ولا للرأي العام ما الذي يجري في الشمال، بل يكتفي بالقول إن المعركة طويلة، وهذا هو كل ما يُقدَّم".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الكيان الصهيوني
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة