أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، اليوم الاثنين 23 آذار 2026، إلقاء القبض على أحد أبرز العملاء المرتبطين بشبكة تجسس لصالح "إسرائيل" وشبكات معادية، وذلك في محافظة تشهار محال وبختياري جنوب غرب البلاد.

وأوضحت أنّ الموقوف كان من بين متزعّمي أعمال الشغب الأخيرة، قبل أن يتواصل لاحقًا مع عناصر تابعة لجهاز "الموساد"، مشيرةً إلى أنه أدّى دورًا في تحديد وإرسال إحداثيات مواقع عسكرية وحسّاسة داخل إيران.

كما أكّدت الأجهزة الأمنية، اعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بهذه الشبكة.

وفي سياق متصل، أعلن المدّعي العامّ في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان، توقيف عميلين آخرين، بتهمة إرسال صور ومواقع لأماكن حيوية إلى "إسرائيل".

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية، أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص بتهم تتعلّق بالتجسس والتعاون مع جهات معادية، إلى جانب إحباط مخطّطات إرهابية في عدد من المحافظات.

وتواصل الجمهورية الإسلامية في إيران، رغم العدوان عليها، الحملات الأمنية واعتقال العملاء وحماية أراضيها.

الكلمات المفتاحية