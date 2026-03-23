كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط

إيران

الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ
إيران

الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ"الموساد"

2026-03-23 18:38
أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، اليوم الاثنين 23 آذار 2026، إلقاء القبض على أحد أبرز العملاء المرتبطين بشبكة تجسس لصالح "إسرائيل" وشبكات معادية، وذلك في محافظة تشهار محال وبختياري جنوب غرب البلاد.

وأوضحت أنّ الموقوف كان من بين متزعّمي أعمال الشغب الأخيرة، قبل أن يتواصل لاحقًا مع عناصر تابعة لجهاز "الموساد"، مشيرةً إلى أنه أدّى دورًا في تحديد وإرسال إحداثيات مواقع عسكرية وحسّاسة داخل إيران.

كما أكّدت الأجهزة الأمنية، اعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بهذه الشبكة.

وفي سياق متصل، أعلن المدّعي العامّ في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان، توقيف عميلين آخرين، بتهمة إرسال صور ومواقع لأماكن حيوية إلى "إسرائيل". 

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية، أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص بتهم تتعلّق بالتجسس والتعاون مع جهات معادية، إلى جانب إحباط مخطّطات إرهابية في عدد من المحافظات.

وتواصل الجمهورية الإسلامية في إيران، رغم العدوان عليها، الحملات الأمنية واعتقال العملاء وحماية أراضيها.

الجمهورية الاسلامية في إيران الموساد الحرس الثوري
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
إيران منذ 7 دقائق
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ"الموساد"
إيران منذ 42 دقيقة
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
إيران منذ 7 دقائق
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ"الموساد"
إيران منذ 42 دقيقة
ترامب يتراجع عن قصف المنشآت الإيرانية وطهران متمسّكة بالدفاع عن أراضيها
عربي ودولي منذ ساعتين
