كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي

إيران

رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط

2026-03-23 19:13
قال مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون السياسية أمير رسولي، إن الكذب هو أسلوب الأميركيين عندما يفشلون في عدوانهم، مضيفًا: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع، ونشك في أنه يتمتع بصحة عقلية".

وتابع رسولي: "الأنباء التي تحدثت عن لقاء إيراني - أميركي يوم السبت هي عارية من الصحة تمامًا".

وأردف: "لن نعود إلى مربع المفاوضات الذي أوجده الأميركيون قبل العدوان"، مشيرًا إلى أن "المبادرات التي تم تقديمها بهدف استئناف المحادثات مع أميركا كانت عامة، ونحن الذين نحدد التفاصيل، ونحن الذين نُملي الشروط".


 

الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
