قال مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون السياسية أمير رسولي، إن الكذب هو أسلوب الأميركيين عندما يفشلون في عدوانهم، مضيفًا: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع، ونشك في أنه يتمتع بصحة عقلية".

وتابع رسولي: "الأنباء التي تحدثت عن لقاء إيراني - أميركي يوم السبت هي عارية من الصحة تمامًا".

وأردف: "لن نعود إلى مربع المفاوضات الذي أوجده الأميركيون قبل العدوان"، مشيرًا إلى أن "المبادرات التي تم تقديمها بهدف استئناف المحادثات مع أميركا كانت عامة، ونحن الذين نحدد التفاصيل، ونحن الذين نُملي الشروط".





