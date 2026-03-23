الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 77: صمود إيران ومقاومتها أدّيا إلى إرباك العدو

2026-03-23 19:21
63

أعلن الحرس الثوري الإسلامي أنه تم تنفيذ الموجة 77 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا حيدر الكرار"، إهداءً لشهداء المقاومة: "علي محمد ناييني، أبو عبيدة، ومحمد عفيف".

وقال: "استهدفت العملية مواقع تابعة لـ "إسرائيل" في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة وطائرات مسيّرة هجومية".

وتابع: "كما استهدفت قواعد عسكرية أميركية، منها: علي السالم، الخرج، والظفرة، باستخدام صواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب من نوع "ذو الفقار" وطائرات مسيّرة هجومية، وقد تم تنفيذ العمليات بنجاح كامل".

وأكد البيان أن التصرفات المتناقضة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لن تؤثر في مسار المعركة، واعتبر أن الحرب النفسية التي يستخدمها لم تعد فعّالة.

وأشار إلى أن صمود إيران ومقاومتها أدّيا إلى إرباك العدو وزيادة شكوكه في خططه وسيناريوهاته، وأن هذا الصمود هو مفتاح النصر.

وختم البيان بالقول، إن تراجع العدو سيستمر، بدعم من الشعب ونزوله إلى الشوارع، وباستمرار العمليات العسكرية، حتى تحقيق النصر النهائي.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة