أعلن الحرس الثوري الإسلامي أنه تم تنفيذ الموجة 77 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا حيدر الكرار"، إهداءً لشهداء المقاومة: "علي محمد ناييني، أبو عبيدة، ومحمد عفيف".

وقال: "استهدفت العملية مواقع تابعة لـ "إسرائيل" في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة وطائرات مسيّرة هجومية".

وتابع: "كما استهدفت قواعد عسكرية أميركية، منها: علي السالم، الخرج، والظفرة، باستخدام صواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب من نوع "ذو الفقار" وطائرات مسيّرة هجومية، وقد تم تنفيذ العمليات بنجاح كامل".

وأكد البيان أن التصرفات المتناقضة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لن تؤثر في مسار المعركة، واعتبر أن الحرب النفسية التي يستخدمها لم تعد فعّالة.

وأشار إلى أن صمود إيران ومقاومتها أدّيا إلى إرباك العدو وزيادة شكوكه في خططه وسيناريوهاته، وأن هذا الصمود هو مفتاح النصر.

وختم البيان بالقول، إن تراجع العدو سيستمر، بدعم من الشعب ونزوله إلى الشوارع، وباستمرار العمليات العسكرية، حتى تحقيق النصر النهائي.

