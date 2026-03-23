تسلم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في مطار رفيق الحريري الدولي هذا المساء، شحنة مساعدات طبية زنتها 14.3 طن، مقدمة للوزارة من كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وممولة من الاتحاد الأوروبي عبر الجسر الجوي الأوروبي، وذلك بحضور سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) السيدة أنانديتا فيليبوس وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر.

وفي تصريح للوزير ناصر الدين، لفت إلى أن الشحنة تتضمن مستلزمات دوائية وجراحية وإسعافية، وستضاف إلى مخزون الوزارة "ليصار إلى توزيعها بحسب الحاجة وبكل شفافية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الإسعافية".

وتوجه بالشكر للشركاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على هذه المساعدة الكريمة، منوهًا بالشراكة المستمرة، مؤكدًا أن وزارة الصحة العامة تبذل كل المساعي الممكنة لتأمين خدمة النازحين واللبنانيين جميعًا.

وقال: "إن الأمل يبقى موجودًا بحل قريب وأن تزاح الغيمة السوداء عن وطننا لبنان".



