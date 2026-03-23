الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي جولة لشري على عدد من المدارس وسط العاصمة بيروت

إيران

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر
إيران

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر

2026-03-23 21:41
67

أصدر مركز العمليات الإعلامية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية تحذيرًا للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلّة، قائلًا: "إلى المستوطنين في شمال فلسطين المحتلّة، نُعلن أن المنطقة المهدّدة في الخريطة المرفقة، والتي تضم الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجولان وحيفا، باتت من هذه اللحظة منطقة عسكرية مغلقة، وعليه إن بقاءكم فيها يعرّضكم للخطر".

وتابع: "إلى أهلنا الفلسطينيين الشرفاء، حان الوقت لاستعادة أرضكم، نيراننا في خدمتكم. خروج المستوطنين من المناطق المحتلّة يمكن أن يكون مقدّمة لعودتكم إليها، تحرّكوا بسم الله إلى الأمام".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران المستوطنات الشمالية القوات المسلحة الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 77: صمود إيران ومقاومتها أدّيا إلى إرباك العدو
الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 77: صمود إيران ومقاومتها أدّيا إلى إرباك العدو
إيران منذ 3 ساعات
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
إيران منذ 3 ساعات
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ"الموساد"
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 77: صمود إيران ومقاومتها أدّيا إلى إرباك العدو
الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 77: صمود إيران ومقاومتها أدّيا إلى إرباك العدو
إيران منذ 3 ساعات
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
إيران منذ 3 ساعات
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ
الحرس الثوري الإسلامي يفكك شبكة تجسس ويعتقل عملاء لـ"الموساد"
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة