أصدر مركز العمليات الإعلامية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية تحذيرًا للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلّة، قائلًا: "إلى المستوطنين في شمال فلسطين المحتلّة، نُعلن أن المنطقة المهدّدة في الخريطة المرفقة، والتي تضم الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجولان وحيفا، باتت من هذه اللحظة منطقة عسكرية مغلقة، وعليه إن بقاءكم فيها يعرّضكم للخطر".

وتابع: "إلى أهلنا الفلسطينيين الشرفاء، حان الوقت لاستعادة أرضكم، نيراننا في خدمتكم. خروج المستوطنين من المناطق المحتلّة يمكن أن يكون مقدّمة لعودتكم إليها، تحرّكوا بسم الله إلى الأمام".

