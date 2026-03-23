قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي ردًا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية للكهرباء في إيران: "هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين وستخرجون في الخليج".

وأضاف: "ستستمر الحرب حتى نأخذ تعويضًا عن جميع خسائرنا ورفع جميع العقوبات الاقتصادية والحصول على ضمانات قانونية دولية بعدم تدخل واشنطن في مسائلنا".

كما تابع: "في العدوان على حقل "بارس" قال ترامب لم يكن لي علم وضغطوا على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ليقول لم يكن يعلم بالهجوم".

وختم: "قريبًا سيحدث انقسام عميق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"".



الكلمات المفتاحية