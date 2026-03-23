المقال التالي مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية "نهاريا" و"معالوت ترشيحا"

رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
2026-03-23 23:12
64

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي ردًا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية للكهرباء في إيران: "هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين وستخرجون في الخليج".

وأضاف: "ستستمر الحرب حتى نأخذ تعويضًا عن جميع خسائرنا ورفع جميع العقوبات الاقتصادية والحصول على ضمانات قانونية دولية بعدم تدخل واشنطن في مسائلنا".

كما تابع: "في العدوان على حقل "بارس" قال ترامب لم يكن لي علم وضغطوا على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ليقول لم يكن يعلم بالهجوم".

وختم: "قريبًا سيحدث انقسام عميق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"".
 

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 24 دقيقة
رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
إيران منذ ساعة
مقر خاتم الأنبياء (ص) ينشر تفاصيل اليوم الثالث والعشرين من عملية
مقر خاتم الأنبياء (ص) ينشر تفاصيل اليوم الثالث والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4"
إيران منذ ساعة
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر سكان شمال فلسطين المحتلة: بقاؤكم فيها يعرّضكم للخطر
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 24 دقيقة
رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
إيران منذ ساعة
مقر خاتم الأنبياء (ص) ينشر تفاصيل اليوم الثالث والعشرين من عملية
مقر خاتم الأنبياء (ص) ينشر تفاصيل اليوم الثالث والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4"
إيران منذ ساعة
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
رسولي: ترامب هدد وتلقى الرد ثم تراجع ونحن الذين نُملي الشروط
إيران منذ 5 ساعات
