إيران
رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي ردًا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية للكهرباء في إيران: "هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين وستخرجون في الخليج".
وأضاف: "ستستمر الحرب حتى نأخذ تعويضًا عن جميع خسائرنا ورفع جميع العقوبات الاقتصادية والحصول على ضمانات قانونية دولية بعدم تدخل واشنطن في مسائلنا".
كما تابع: "في العدوان على حقل "بارس" قال ترامب لم يكن لي علم وضغطوا على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ليقول لم يكن يعلم بالهجوم".
وختم: "قريبًا سيحدث انقسام عميق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"".