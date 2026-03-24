الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي

وزيرا خارجية إيران ومصر يتباحثان هاتفيًا حول آخر المستجدات الإقليمية
وزيرا خارجية إيران ومصر يتباحثان هاتفيًا حول آخر المستجدات الإقليمية

2026-03-24 08:28
63

تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي هاتفيًا حول آخر التطورات والتداعيات الاقليمية للعدوان الصهيو-أمريكي غير القانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، استعرض وزير الخارجية الإيرانية أحدث مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن العدوان الآني والدفاع المشروع والحازم الذي تقوم به القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة المعتدين.

من جهته شرح وزير الخارجية المصري آخر مشاورات بلاده مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف خفض التوتر في المنطقة.

وفي الختام، أكد وزيرا خارجية إيران ومصر على استمرار المشاورات بين الجانبين.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مصر عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة