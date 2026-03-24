تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي هاتفيًا حول آخر التطورات والتداعيات الاقليمية للعدوان الصهيو-أمريكي غير القانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، استعرض وزير الخارجية الإيرانية أحدث مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن العدوان الآني والدفاع المشروع والحازم الذي تقوم به القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة المعتدين.

من جهته شرح وزير الخارجية المصري آخر مشاورات بلاده مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف خفض التوتر في المنطقة.

وفي الختام، أكد وزيرا خارجية إيران ومصر على استمرار المشاورات بين الجانبين.



