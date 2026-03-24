الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
رغم وقف الحرب لليوم 166.. إصابات وقصف عنيف في غزّة 
2026-03-24 10:52
في اليوم الـ166 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزّة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687 والمصابين إلى 1845 منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 756 شهيدًا.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الجيش "الإسرائيلي" في مناطق مختلفة، من بينها بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار وقذائف المدفعية شرقي مدينة غزّة، وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرق مخيم البريج وسط القطاع، في حين كثفت الدبابات "الإسرائيلية" إطلاق النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي غزّة.

وخلال أيام عيد الفطر، ارتفع عدد الشهداء إلى 9، إضافة إلى 30 مصابًا جراء غارات "إسرائيلية" على القطاع. وأفادت وزارة الصحة في غزّة بأن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72263، فيما وصل عدد المصابين إلى 171944.

في سياق متصل، توقف العمل في معبر رفح البري بعد يومين فقط من استئنافه. وأرجعت مصادر فلسطينية ذلك إلى رفض الجيش "الإسرائيلي" وقف اعتقال المسافرين، في مخالفة للاتفاق، إلى جانب تقليص أعداد المسافرين.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزّة أن 103 مسافرين تنقلوا عبر معبر رفح منذ بدء الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران، بينهم 53 مواطنًا عادوا إلى القطاع، و50 مريضًا ومرافقًا تمكنوا من السفر.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة