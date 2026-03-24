כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حرس الثورة في إيران: استمرار استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين سيقابل بهجمات مكثفة
إيران

حرس الثورة في إيران: استمرار استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين سيقابل بهجمات مكثفة

2026-03-24 11:03
صدر عن حرس الثورة الإسلامية في إيران البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾

البيان رقم (46) لعملية "الوعد الصادق 4":

إن الجيش القاتل للأطفال التابع للكيان الصهيوني، وباستغلاله أجواء الحرب في المنطقة وتركيز وسائل الإعلام على الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والكيان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد ارتكب جرائم حرب واسعة بحق المدنيين في لبنان وفلسطين، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء في إطار الإبادة الجماعية، وإن استمرار هذا المسار غير مقبول على الإطلاق.

نحذّر جيش الكيان الصهيوني المجرم بأنه في حال استمرار الجرائم بحق المدنيين في لبنان وفلسطين، فإن تجمعات قوات العدو في شمال فلسطين المحتلة ومحيط قطاع غزّة ستتعرّض، دون أي مراعاة، لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة مكثفة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

لبنان فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الوعد الصادق 4
حرس الثورة في إيران: استمرار استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين سيقابل بهجمات مكثفة
حرس الثورة في إيران: استمرار استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين سيقابل بهجمات مكثفة
إيران منذ 41 دقيقة
بالفيديو: الموجة 78 من عمليات
بالفيديو: الموجة 78 من عمليات "الوعد الصادق 4"
إيران منذ 8 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 11 ساعة
رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
رضائي ردًا على تهديد ترامب: هذه المرة لن تكون العين بالعين بل الرأس مقابل العين
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
حرس الثورة في إيران: استمرار استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين سيقابل بهجمات مكثفة
حرس الثورة في إيران: استمرار استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين سيقابل بهجمات مكثفة
إيران منذ 41 دقيقة
رغم وقف الحرب لليوم 166.. إصابات وقصف عنيف في غزّة 
رغم وقف الحرب لليوم 166.. إصابات وقصف عنيف في غزّة 
فلسطين منذ 52 دقيقة
وزيرا خارجية إيران ومصر يتباحثان هاتفيًا حول آخر المستجدات الإقليمية
وزيرا خارجية إيران ومصر يتباحثان هاتفيًا حول آخر المستجدات الإقليمية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
حكومة العدوّ تخشى الأسوأ: المستوطنون يطالبون بالإخلاء الفوري
حكومة العدوّ تخشى الأسوأ: المستوطنون يطالبون بالإخلاء الفوري
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
