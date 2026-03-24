صدر عن حرس الثورة الإسلامية في إيران البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾

البيان رقم (46) لعملية "الوعد الصادق 4":

إن الجيش القاتل للأطفال التابع للكيان الصهيوني، وباستغلاله أجواء الحرب في المنطقة وتركيز وسائل الإعلام على الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والكيان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد ارتكب جرائم حرب واسعة بحق المدنيين في لبنان وفلسطين، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء في إطار الإبادة الجماعية، وإن استمرار هذا المسار غير مقبول على الإطلاق.

نحذّر جيش الكيان الصهيوني المجرم بأنه في حال استمرار الجرائم بحق المدنيين في لبنان وفلسطين، فإن تجمعات قوات العدو في شمال فلسطين المحتلة ومحيط قطاع غزّة ستتعرّض، دون أي مراعاة، لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة مكثفة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

