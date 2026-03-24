أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، استشهاد قائد عمليات الأنبار في الهيئة سعد دواي البعيجي مع 14 مقاتلًا من رفاقه الأبطال جراء اعتداء أميركي غادر استهدف مقرّ القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "في اعتداءٍ سافرٍ وجبان، ارتقى قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي سعد دواي البعيجي شهيدًا مع ثلّةٍ من رفاقه الأبطال، إثر ضربةٍ جويةٍ أميركيةٍ غادرة استهدفت مقرّ القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني".

وأضافت: إن "هذه الجريمة النكراء تمثّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة العراق، واستخفافًا خطيرًا بدماء أبنائه، وتكشف مجددًا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنًا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية".

وتابعت: "لقد مضى الشهداء وهم على العهد، ثابتين في مواقعهم، مدافعين عن أرض العراق وشعبه، وسيبقى دمهم الطاهر منارةً تضيء طريق الكرامة والسيادة، ودليلًا حيًا على حجم التضحيات التي تُبذل في سبيل الوطن".

وبينت الهيئة، أنه "وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون دافعًا لمزيدٍ من الثبات والإصرار على حماية العراق والدفاع عن سيادته بكل الوسائل المشروعة، فإننا نحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأميركية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدًا لهذه التجاوزات الخطيرة."

وأوضحت الهيئة في بيان آخر، أن "الشهداء مضوا رجالًا كما عاشوا، ثابتين على طريق التضحية، أوفياء للعهد، سائرين على درب الشهادة دفاعًا عن العراق وشعبه، وهم كلٌّ من: محمد فاضل محمد، كرار حيدر شاغي، ضياء سالم موسى، جودت كاظم هلال، يوسف حسين قيصر، فيصل تركي جابر، أحمد محمد جسام، ضفار خضير شذر، أحمد حامد سعدون، زين العابدين عماد عبود، حسن محمد ثامر، حسين فاضل علي خان، إحسان سليم إسماعيل، وهيثم محمد مطر".

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أنه "على أثر هذه الجريمة النكراء التي تستهدف تقويض أمن العراق واستقراره، وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وأكدت القيادة أن "هذا الاعتداء الآثم لن ينال من عزيمة أبطالنا، بل سيزيدهم قوة وتكاتفاً، خاصة أن قطعاتنا الوطنية بمختلف صنوفها وعناوينها ومن جميع القوميات والأديان والمذاهب اختلطت دماؤها الطاهرة بتربة العراق، الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والخزي والعار لقتلة الشعوب وأعداء الإنسانية".

