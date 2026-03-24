كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان تحت تأثير منخفض جوي بدءًا من فجر غدٍ وحتى نهاية الأسبوع مع أمطار غزيرة وثلوج
لبنان تحت تأثير منخفض جوي بدءًا من فجر غدٍ وحتى نهاية الأسبوع مع أمطار غزيرة وثلوج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.


الحال العامة
طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا والذي يشتد تأثيره بدءا من صباح يوم الاربعاء فيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، ثلوج على المرتفعات وعواصف رعدية ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.
تحذير: من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 1400 متر .

الطقس المتوقع في لبنان
- الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، يتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها فجر الأربعاء وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.
- الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.
- الخميس: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 4 الى 14درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و40كم/س.
- الانقشاع: جيد إلى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
 

