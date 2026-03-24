الموجة 79 من "الوعد الصادق 4": الحرس الثوري يستهدف مواقع استخباراتية للعدو

2026-03-24 13:48
أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران  أن الموجة التاسعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي نُفذت تحت شعار «يا خير الفاتحين»، أُهديت إلى أبناء المناطق الغربية من البلاد، بما فيها أذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وإيلام، وخوزستان، وبوشهر.

وأوضح في بيان أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ قوية من طراز "خيبر شكن" و"عماد" و"سجيل"، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية تابعة للقوة الجوفضائية، حيث تمكنت من اختراق منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، واستهدفت مواقع وُصفت بأنها "آمنة" تابعة للأجهزة الاستخباراتية في شمال ووسط تل أبيب، إضافة إلى مراكز تجارية ولوجستية داعمة للجيش في رامات غان والنقب، وكذلك المركز الرئيسي للإمداد والإدارة العسكرية في الجنوب بمدينة بئر السبع.

وأضاف ، أن تصاعد أعمدة الدخان والنيران في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبقاء أكثر من مليوني إسرائيلي في الملاجئ لفترات طويلة، يُعد دليلًا على فاعلية القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، وعلى تعطل منظومات الدفاع الجوي المعادية.

كما وأشار البيان إلى أن ما وصفته بـ"الرقابة المفروضة" على أخبار الحرب وصور الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية ومواقع عسكرية إسرائيلية من قبل البنتاغون وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، يعكس حجم القلق ومحاولات التعتيم وتشويه الحقائق لدى الطرف الآخر.

