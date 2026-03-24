عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب أكد خلاله على أنّ لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته المنقوصة، مشددًا على أنّ الأولوية اليوم للمقاومة والتصدي للخطر "الإسرائيلي".

وقال فضل الله إن "من لديه مثل هذه المقاومة وهذا الشعب لا يفرّط به، والحد الأدنى المطلوب هو ترك المقاومين يقاتلون من أجل لبنان"، مؤكدًا أن "المقاومة باقية بقاء الأرض والشعب، وتقدّم أروع صور البطولة والتضحيات".

وشدد على ضرورة العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تنصّ على دعم المقاومة الباسلة، كما ورد في البيان الوزاري التأسيسي بعد الطائف، مضيفًا أن "الدولة مسؤولة عن كل الوطن وعن الجنوب، ولا مصلحة لأحد في هدم الجسور بين اللبنانيين".

وأشار فضل الله إلى أن "الدولة عبر مؤسساتها الأمنية هي المسؤولة عن حفظ الأمن، ولا خطر يتهدد لبنان سوى الخطر الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "الأهلي والعيش الواحد من مسلّماتنا الوطنية".

وأضاف أن لبنان أمام لحظة وطنية مصيرية، والوقت ليس لتسجيل النقاط أو إثارة النعرات والحديث عن المخاطر الأمنية الداخلية، مشيرًا إلى أنّ ما يقوم به العدو من تدمير لن يمكّنه من تثبيت احتلاله.

وأوضح أنّ "المقاومين يتصدّون للعدو على تخوم القرى المدمرة، وخلفهم شعب ثابت وصامد"، مؤكدًا أنه في الأسبوع الرابع للعدوان لم يتمكّن العدو من التثبيت والتمركز في القرى الجنوبية، وأنه فوجئ بجهوزية المقاومة وحضورها الميداني.

