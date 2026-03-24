الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "إسرائيل" تتعمّد إحراق الجنوب بالفسفور الأبيض

لبنان

فضل الله: لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته المنقوصة
لبنان

فضل الله: لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته المنقوصة

2026-03-24 14:19
90

عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب أكد خلاله على أنّ لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته المنقوصة، مشددًا على أنّ الأولوية اليوم للمقاومة والتصدي للخطر "الإسرائيلي".

وقال فضل الله إن "من لديه مثل هذه المقاومة وهذا الشعب لا يفرّط به، والحد الأدنى المطلوب هو ترك المقاومين يقاتلون من أجل لبنان"، مؤكدًا أن "المقاومة باقية بقاء الأرض والشعب، وتقدّم أروع صور البطولة والتضحيات".

وشدد على ضرورة العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تنصّ على دعم المقاومة الباسلة، كما ورد في البيان الوزاري التأسيسي بعد الطائف، مضيفًا أن "الدولة مسؤولة عن كل الوطن وعن الجنوب، ولا مصلحة لأحد في هدم الجسور بين اللبنانيين".

وأشار فضل الله إلى أن "الدولة عبر مؤسساتها الأمنية هي المسؤولة عن حفظ الأمن، ولا خطر يتهدد لبنان سوى الخطر الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "الأهلي والعيش الواحد من مسلّماتنا الوطنية".

وأضاف أن لبنان أمام لحظة وطنية مصيرية، والوقت ليس لتسجيل النقاط أو إثارة النعرات والحديث عن المخاطر الأمنية الداخلية، مشيرًا إلى أنّ ما يقوم به العدو من تدمير لن يمكّنه من تثبيت احتلاله.

وأوضح أنّ "المقاومين يتصدّون للعدو على تخوم القرى المدمرة، وخلفهم شعب ثابت وصامد"، مؤكدًا أنه في الأسبوع الرابع للعدوان لم يتمكّن العدو من التثبيت والتمركز في القرى الجنوبية، وأنه فوجئ بجهوزية المقاومة وحضورها الميداني.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله السيادة نواف سلام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة