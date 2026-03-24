أعلنت الرئاسة الإيرانية، الثلاثاء، تعيين محمد باقر ذو القدر، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، أمينًا جديدًا لمجلس الأمن القومي الأعلى، خلفاً للشهيد علي لاريجاني الذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية.

ووصل ذو القدر إلى رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان يشغل منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.

ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه رسميًا الرئيس المنتخب مسعود بيزشكيان، تنسيق السياسة الأمنية والخارجية، ويضم كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين والحكوميين، بالإضافة إلى ممثلين عن المرشد الإيراني الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

