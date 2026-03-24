כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الشيخ الخطيب يطالب الخارجية اللبنانية بالتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني
الشيخ الخطيب يطالب الخارجية اللبنانية بالتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني

2026-03-24 16:56
أعلن نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رفضه القاطع لقرار الخارجية اللبنانية إبعاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا شيباني عن لبنان ،ودعا السلطات اللبنانية الى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالمتهور والمتسرع.

وكان العلامة الخطيب اجرى اتصالا بالسفير الايراني مستنكرا القرار ،ومؤكدا تضامنه مع السفير والجمهورية الاسلامية .كما تلقى العلامة الخطيب اتصالات مستنكرة للقرار من عدد من الشخصيات والفاعليات.


وقال العلامة الخطيب "ان لا مبرر لهذا القرار تحت اي ذريعة او حجة، وانه تنازل مجاني للاملاءات الخارجية ،من دون ان يحظى لبنان بأي اهتمام من هذه القوى". ورأى انه "قرار غير شرعي ويضر بمصلحة لبنان،ويستفز مكونا اساسيا من المكونات اللبنانية،ويجب التراجع عنه ".

