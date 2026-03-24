صدر عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيان، قال فيه :"على عادتها بالفشل والتبعية تصرّ السلطة اللبنانية على نحر مصالح لبنان عبر طرد السفير الإيراني لإرضاء واشنطن فيما واشنطن تتوسل المفاوضات مع طهران لتأمين المصالح الأميركية".

وأضاف: "لأنّ لبنان ليس مزرعةً سائبة، ولأنّ مصالح لبنان تحددها مصالح لبنان السيادية لا المكاتب الحزبية ولا التبعيات الدولية، فإنّنا نطلب من سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان عدم المغادرة، ولن نسمح للسلطة المتهورة بنحر لبنان سياسياً أو سيادياً".

