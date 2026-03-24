الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي أمير بوحبوط: هكذا تنجح الصواريخ الإيرانية في اختراق الجبهة الداخلية

خاص العهد

تدمير
خاص العهد

تدمير "جسر الدلافة": العدو يقطع شريانًا حيويًا يصل الجنوب بأقضية عدّة

2026-03-24 17:36
51
ماهر قمر - مراسل
89 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

يُعتبَر "جسر الدلافة"، الذي دمّره العدو "الإسرائيلي" فوق نهر الليطاني بشكل كامل، فجرًا، معبرًا أساسيًا للتنقُّل بين القرى والبلدات المجاورة، ويستخدمه المواطنون يوميًا لأغراض النقل والعمل والانتقال إلى الخدمات الأساسية. 

ومع تدمير العدو له بالكامل وتحويله إلى ركام، تأثَّرت حركة المدنيين بشكل كبير، ما يزيد من معاناة السكان ويصعّب الوصول إلى الحاجات الضرورية، بعد أنْ كانت الغارة السابقة التي نفّذها مساء أمس قد دمّرت جزءًا من الجسر. وبهذا، خرج الجسر عن الخدمة بشكل كامل، لينقطع أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط بين عدد من الأقضية الجنوبية.

أعاد هذا الاستهداف إلى الأذهان التحدّيات التي تواجه البُنى التحتية الحيوية في لبنان، في ظلّ تصعيد مستمر من قِبَل العدو "الإسرائيلي"، وما يترتَّب عليه من انعكاسات إنسانية واقتصادية خطيرة. فبالإضافة إلى كونه جسرًا للنقل، فإنّ "الدلافة" يشكّل رابطًا مهمًا بين مختلف المناطق الجنوبية، ويعكس تدميره حجم الضرر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وسبق أن استُهدِف الجسر ودُمِّر في عام 1982 وأُعيد بناؤه، كما استُهدِف مرة أخرى في عام 2006 وأُعيد بناؤه أيضًا، ما يوضح أهميته الاستراتيجية للبُنى التحتية في المنطقة.

ويؤكّد رئيس بلدية السريرة، التي تقع على الجانب الآخر من الجسر، حافظ كيوان، أنّ "الجسر كان شريانًا أساسيًا يربط بين أقضية عدّة في البقاع الغربي والزين والشوف، ويسهِّل تنقُّل المواطنين وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وكان أثره واضحًا على حياة الناس اليومية".

ويوضح كيوان: ""الدلافة" جسر مدني بامتياز، واستهداف هذا المرفق الحيوي يشكِّل ضربة مؤلمة ليس فقط للبُنية التحتية بل أيضًا لأموال المواطنين الذين عوَّلوا عليه لتحسين ظروف حياتهم وتيسير شؤونهم".

ويستنكر بشدّة تدمير الجسر، قائلًا: "نتمسَّك بإرادة الصمود وإعادة البناء مهما اشتدّت التحديات. المرة السابقة استغرق إعادة البناء ثلاث سنوات، وهذه المرة، الله أعلم، الكلفة ستكون كبيرة والإمكانات المطلوبة كبيرة. نسأل الله أنْ يحمي أهل بلدنا من كل سوء".

ويجمع خبراء هندسيون على أنّ إعادة بناء الجسر ستكون عملية صعبة ومعقَّدة، تتطلَّب وقتًا وجهودًا كبيرة، وسط حاجة ملحَّة لتوفير بدائل مؤقَّتة لتسهيل حركة السكان والسلع والخدمات الأساسية في المنطقة، في انتظار استعادة هذا الشريان الحيوي للخدمة مجدَّدًا.

الكلمات المفتاحية
الجنوب العدوان الإسرائيلي جسر الدلافة
تدمير
تدمير "جسر الدلافة": العدو يقطع شريانًا حيويًا يصل الجنوب بأقضية عدّة
خاص العهد منذ ساعة
لبناني متضامن مع المقاومين بوجه من يحاكمهم لـ
لبناني متضامن مع المقاومين بوجه من يحاكمهم لـ"العهد": هؤلاء يمثّلوننا
خاص العهد منذ 3 ساعات
المحامية فداء عبد الفتاح لـ
المحامية فداء عبد الفتاح لـ"العهد": المقاومة حقّ مشروع
خاص العهد منذ 3 ساعات
المحامي حسن بزي لـ
المحامي حسن بزي لـ"العهد": وزير العدل يمارس ضغطًا كبيرًا على القضاء
خاص العهد منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وزارة الصحة: 1072 شهيدًا و2966 جريحًا منذ بدء العدوان
وزارة الصحة: 1072 شهيدًا و2966 جريحًا منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 57 دقيقة
تدمير
تدمير "جسر الدلافة": العدو يقطع شريانًا حيويًا يصل الجنوب بأقضية عدّة
خاص العهد منذ ساعة
المحامية مي الخنسا تطالب الرئيس بري بإجراء مساءلة برلمانية للحكومة لطرح الثقة بها
المحامية مي الخنسا تطالب الرئيس بري بإجراء مساءلة برلمانية للحكومة لطرح الثقة بها
خاص العهد منذ 5 ساعات
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته جنوبًا وبقاعًا
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته جنوبًا وبقاعًا
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة