الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
لبنان

أمير بوحبوط: هكذا تنجح الصواريخ الإيرانية في اختراق الجبهة الداخلية
لبنان

2026-03-24 17:55
52

ذكر محلل الشؤون العسكرية في موقع "والا" أمير بوحبوط أن الجمهور "الاسرائيلي" يشعر بخيبة أمل وخوف متزايد بسبب سقوط الصواريخ في قلب "المدن" في العمق، مشيرًا الى أن هذا الصباح فقط، سقط صاورخ في مركز "تل أبيب".

وأشار بوحبوط وفقًا لتحقيق سلاح الجو "الاسرائيلي" وشعبة الاستخبارات الى أن المسؤولين يقدرون بدرجة عالية أن ما تسبب بمواقع الدمار في ديمونة وعراد هو صاروخ "قادر 110"، المماثل لـ"شهاب 3"، مع مدى محسّن يصل إلى 2000 كم، من إنتاج الصناعات الأمنية الإيرانية. 

وبحسب التقديرات في جيش الاحتلال، فإن الحديث يدور عن رأس حربي يحتوي على 500 كغم من المواد المتفجرة. هذا الصباح في "تل أبيب" كان الحديث عن صاروخ من نوع "رعد" يحمل رأسًا حربيًا يحتوي "فقط" على 100 كغم من المواد المتفجرة، ما تسبّب بدمار كبير لكنه لا يُقارن بما كان في عراد.

ويضيف بوحبوط "تتميّز خصوصية صاروخ "قادر 110" بقدرته على المناورة في مرحلة الدخول من الفضاء إلى الغلاف الجوي، الأمر الذي يشكّل تحديًا لاعتراضه بواسطة منظومة "حيتس 3" وكذلك معترض "ثاد"".

ويردف "ما يميّز الصاروخ الباليستي أيضًا هو قِصر الوقت اللازم لتجهيزه للإطلاق (30 دقيقة بالمعدل)، بخلاف صواريخ تتطلب تجهيزًا مسبقًا أطول بمعدل ساعتين. وهو ما يصعّب على جهات الاستخبارات وسلاح الجو رصده".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني إيران
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة