أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 1072 والجرحى إلى 2966، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، يوم 2 آذار/مارس 2026.

وقال المركز، في تقريره اليومي حول تداعيات العدوان، إنّه "تم تسجيل 33 شهيدًا و90 إصابة" الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، مشيرًا إلى أنّ "أعداد الضحايا بحسب الفئات عن كالتالي: النساء 81 شهيدة و437 جريحة، الرجال 870 شهيدًا و2147 جريحًا، والأطفال 121 شهيدًا و382 جريحًا".

وفيما يتعلَّق بالأضرار في القطاع الصحي، أكّد التقرير أنّ "الأعداد هي كالتالي: المستشفيات المتضرَّرة 5، الآليات المتضرِّرة 44، مراكز الرعاية الصحية الأولية المتضرِّرة 18، الاعتداءات على الطواقم الصحية 70، الإصابات في الطواقم الصحية 119، الشهداء في الطواقم الصحية 42".

الكلمات المفتاحية