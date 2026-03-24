لبنان
وزارة الصحة: 1072 شهيدًا و2966 جريحًا منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 1072 والجرحى إلى 2966، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، يوم 2 آذار/مارس 2026.
وقال المركز، في تقريره اليومي حول تداعيات العدوان، إنّه "تم تسجيل 33 شهيدًا و90 إصابة" الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، مشيرًا إلى أنّ "أعداد الضحايا بحسب الفئات عن كالتالي: النساء 81 شهيدة و437 جريحة، الرجال 870 شهيدًا و2147 جريحًا، والأطفال 121 شهيدًا و382 جريحًا".
وفيما يتعلَّق بالأضرار في القطاع الصحي، أكّد التقرير أنّ "الأعداد هي كالتالي: المستشفيات المتضرَّرة 5، الآليات المتضرِّرة 44، مراكز الرعاية الصحية الأولية المتضرِّرة 18، الاعتداءات على الطواقم الصحية 70، الإصابات في الطواقم الصحية 119، الشهداء في الطواقم الصحية 42".