كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزارة الصحة: 1072 شهيدًا و2966 جريحًا منذ بدء العدوان
وزارة الصحة: 1072 شهيدًا و2966 جريحًا منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"

2026-03-24 18:03
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 1072 والجرحى إلى 2966، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، يوم 2 آذار/مارس 2026.

وقال المركز، في تقريره اليومي حول تداعيات العدوان، إنّه "تم تسجيل 33 شهيدًا و90 إصابة" الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، مشيرًا إلى أنّ "أعداد الضحايا بحسب الفئات عن كالتالي: النساء 81 شهيدة و437 جريحة، الرجال 870 شهيدًا و2147 جريحًا، والأطفال 121 شهيدًا و382 جريحًا".

وفيما يتعلَّق بالأضرار في القطاع الصحي، أكّد التقرير أنّ "الأعداد هي كالتالي: المستشفيات المتضرَّرة 5، الآليات المتضرِّرة 44، مراكز الرعاية الصحية الأولية المتضرِّرة 18، الاعتداءات على الطواقم الصحية 70، الإصابات في الطواقم الصحية 119، الشهداء في الطواقم الصحية 42".

