أدان المتحدث الرسمي في تحالف خدمات الدكتور حسام الربيعي جريمة اغتيال الزميل الشهيد حسين كوراني في موقع العهد الإلكتروني على يد الكيان الغاصب في لبنان في استهداف ممنهج للأصوات الحرة ومحاولة لإسكات الأقلام المقاومة.

وقال: "استنادًا إلى المادة "19" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو القانون الخاص بالنزاعات المسلحة الذي يحمي المدنيين ومنهم الصحفيون ويُحرم استهدافهم فإن استهداف الصحفيين يُعد جريمة دولية وانتهاكًا جسيمًا".

وختم: "الرحمة للشهيد حسين كوراني ... والكلمة الحرة باقية".

