شيّع حزب الله وأهالي بلدة طاريا والجوار من قرى القطاع الثالث - الغربي الشهيد المجاهد صادق سعد حمية "حيدر"، حيث استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في ساحة البلدة بنثر الورود والأرز، بعدها انطلق موكب التشييع بحضور فاعليات علمائية وحزبية واجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

وجاب المشيعون الطريق من "دوار الراية" إلى روضة الشهداء وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وبعد أن ألقى الشيخ جعفر حمية كلمة تناولت عظمة الشهداء والجهاد والشهادة، أمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر فضيلة الشيخ مصطفى يزبك، وووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في مسيرة الجهاد والشهادة.

