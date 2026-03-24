فتح المتحدث باسم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ورئيس طاقم مكتبه زيف اغمون النار على نتنياهو وزوجته سارة وابنه والحكومة وحزب الليكود، معتبرًا أن "نتنياهو مسؤول عن فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر وأن عليه الاستقالة".

وهاجم اغمون سارة نتنياهو بشدة واتهم نواب الليكود ــ الإناث ــ في الكنيست بالتملُّق لها طمعًا في المناصب.

كما اتهم يائير نتنياهو باستغلال مكانة والده لتحصيل مكاسب شخصية منها جواز السفر الدبلوماسي، واصفًا أعضاء الكنيست من الليكود ذوي الأصول المغربية والشرقية بأنهم أغبياء ودمى.

كذلك، هاجم اغمون أحزاب المتدينين ووصفهم بالقرود، ورأى أن التطبيع مع المغرب كان خطأ؛ لأنه يزيد الحثالات في "إسرائيل".

وأشار اغمون إلى أن نتنياهو انتهى وحزب الليكود سيموت خلفه.

