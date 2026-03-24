كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي دمار كبير وجرحى في هجوم صاروخي لإيران على "تل أبيب" الكبرى

رئيس طاقم مكتب نتنياهو يفتح النار عليه ويصف أعضاء الكنيست من الليكود بالأغبياء 
2026-03-24 22:25
فتح المتحدث باسم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ورئيس طاقم مكتبه زيف اغمون النار على نتنياهو وزوجته سارة وابنه والحكومة وحزب الليكود، معتبرًا أن "نتنياهو مسؤول عن فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر وأن عليه الاستقالة".

وهاجم اغمون سارة نتنياهو بشدة واتهم نواب الليكود ــ الإناث ــ في الكنيست بالتملُّق لها طمعًا في المناصب.

كما اتهم يائير نتنياهو باستغلال مكانة والده لتحصيل مكاسب شخصية منها جواز السفر الدبلوماسي، واصفًا أعضاء الكنيست من الليكود ذوي الأصول المغربية والشرقية بأنهم أغبياء ودمى.

كذلك، هاجم اغمون أحزاب المتدينين ووصفهم بالقرود، ورأى أن التطبيع مع المغرب كان خطأ؛ لأنه يزيد الحثالات في "إسرائيل".

وأشار اغمون إلى أن نتنياهو انتهى وحزب الليكود سيموت خلفه.

موقع "كالكاليست": صافرات الإنذار تدع الركاب "كالبط في ميدان الرماية" والسائقون يهربون
مدير "منتدى السكن العام" في الكيان: نتنياهو يتنقّل مع ملجأ و"الاسرائيليون" بلا تحصين
رئيس "السايبر "الإسرائيلي": إيران محت قواعد بيانات 50 شركة "إسرائيلية" منذ بداية الحر
أمير بوحبوط: هكذا تنجح الصواريخ الإيرانية في اختراق الجبهة الداخلية
مدير "منتدى السكن العام" في الكيان: نتنياهو يتنقّل مع ملجأ و"الاسرائيليون" بلا تحصين
"إسرائيل" تتعمّد إحراق الجنوب بالفسفور الأبيض
