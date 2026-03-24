شنّت إيران، مساء الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، هجومًا جديدًا على الكيان الصهيوني بصواريخ انشطارية متعدِّدة الرؤوس، أصابت أهدافها في "بتاح تكفا" و"بني براك" الواقعتَيْن في منطقة "تل أبيب" الكبرى، محدثةً دمارًا كبيرًا وموقعةً إصابات عديدة بين "الإسرائيليين".

وقالت وسائل إعلام العدو، إنّ "انفجارات دوَّت في المناطق الوسطى نتيجة تَجدُّد الهجوم الإيراني"، مشيرةً إلى "رؤوس متفجّرة من صاروخ إيراني"، حيث سقطت الصواريخ الإيرانية في كل من "بني براك" و”بتاح تكفا" في وسط الأراضي المحتلة، مما أدّى إلى أضرار كبيرة، من بينها إصابة غرفة محصَّنة في "بني براك".

وأفادت أنباء بانقطاع التيار الكهربائي في "بتاح تكفا" عقب الهجوم، في حين أعلنت فرق "الإسعاف" الصهيونية عن توجُّه طواقمها إلى مناطق عدة في وسط "إسرائيل" بعد تلقّي بلاغات عن سقوط صواريخ وشظايا.

وعقب دقائق قليلة من الهجوم، أكّد إعلام العدو إصابة "إسرائيليِين" بجراح خطرة في "بني براك"، فيما أكّدت خدمات "الإسعاف" تسجيل إصابات في مناطق متفرِّقة ضمن "تل أبيب" الكبرى جرّاء الهجوم الصاروخي.

كما أفادت "القناة 12" بانهيار جزء من مبنى في "بني براك" إثر قصف صاروخي إيراني، مؤكدةً "سقوط شظايا ورؤوس متفجّرة في 6 مواقع في "تل أبيب" الكبرى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال إعلام العدو إنّ "هجمات صاروخية إيرانية متتالية استهدفت مناطق واسعة، مُخلّفةً إصابات وأضرارًا مادية كبيرة، خاصة في "تل أبيب".

