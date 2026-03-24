الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
فلسطين

دمار كبير وجرحى في هجوم صاروخي لإيران على
فلسطين

دمار كبير وجرحى في هجوم صاروخي لإيران على "تل أبيب" الكبرى

2026-03-24 22:31
59

شنّت إيران، مساء الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، هجومًا جديدًا على الكيان الصهيوني بصواريخ انشطارية متعدِّدة الرؤوس، أصابت أهدافها في "بتاح تكفا" و"بني براك" الواقعتَيْن في منطقة "تل أبيب" الكبرى، محدثةً دمارًا كبيرًا وموقعةً إصابات عديدة بين "الإسرائيليين".

وقالت وسائل إعلام العدو، إنّ "انفجارات دوَّت في المناطق الوسطى نتيجة تَجدُّد الهجوم الإيراني"، مشيرةً إلى "رؤوس متفجّرة من صاروخ إيراني"، حيث سقطت الصواريخ الإيرانية في كل من "بني براك" و”بتاح تكفا" في وسط الأراضي المحتلة، مما أدّى إلى أضرار كبيرة، من بينها إصابة غرفة محصَّنة في "بني براك".

وأفادت أنباء بانقطاع التيار الكهربائي في "بتاح تكفا" عقب الهجوم، في حين أعلنت فرق "الإسعاف" الصهيونية عن توجُّه طواقمها إلى مناطق عدة في وسط "إسرائيل" بعد تلقّي بلاغات عن سقوط صواريخ وشظايا.

وعقب دقائق قليلة من الهجوم، أكّد إعلام العدو إصابة "إسرائيليِين" بجراح خطرة في "بني براك"، فيما أكّدت خدمات "الإسعاف" تسجيل إصابات في مناطق متفرِّقة ضمن "تل أبيب" الكبرى جرّاء الهجوم الصاروخي.

كما أفادت "القناة 12" بانهيار جزء من مبنى في "بني براك" إثر قصف صاروخي إيراني، مؤكدةً "سقوط شظايا ورؤوس متفجّرة في 6 مواقع في "تل أبيب" الكبرى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال إعلام العدو إنّ "هجمات صاروخية إيرانية متتالية استهدفت مناطق واسعة، مُخلّفةً إصابات وأضرارًا مادية كبيرة، خاصة في "تل أبيب". 

الكلمات المفتاحية
تل أبيب ايران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
دمار كبير وجرحى في هجوم صاروخي لإيران على
دمار كبير وجرحى في هجوم صاروخي لإيران على "تل أبيب" الكبرى
فلسطين منذ ساعة
رغم وقف الحرب لليوم 166.. إصابات وقصف عنيف في غزّة 
فلسطين منذ 13 ساعة
غزة تؤكّد دعمها لإيران والمقاومة... ضرباتكم تدخل السعادة إلى قلوبنا
فلسطين منذ يوم
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة.. ٤ شهداء ومصابون في غارات خلال الـ ٢٤ ساعة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
دمار كبير وجرحى في هجوم صاروخي لإيران على
دمار كبير وجرحى في هجوم صاروخي لإيران على "تل أبيب" الكبرى
فلسطين منذ ساعة
الشيخ الخطيب يطالب الخارجية اللبنانية بالتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة