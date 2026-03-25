إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:27 |حرس الثورة: استخدمنا في الموجة 79 منظومات صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومسيرات في عملية مستمرة ومؤثرة تكللت بالنجاح
01:21 |"الدفاعات "الإسرائيلية" فشلت في اعتراضه.. إيران تستهدف مدينة بني براك في تل أبيب بصاروخ انشطاري ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص على الأقل بحسب الإسعاف "الإسرائيلي"
01:11 |شركة قطر للطاقة: إعلان حالة القوة القاهرة في عقود الغاز الطبيعي المسال مع إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين
01:08 |الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أكدت عدم وقوع أي أضرار في المحطة أو إصابات بين العاملين
00:59 |حرس الثورة الإسلامية : استهدفنا إيلات ومحطات استقبال الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات لـ"جيش" الاحتلال "الإسرائيلي"
00:45 |صفارات الإنذار تدوي في ايلات
00:43 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": صواريخ ايران قادمة .. على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ
00:40 |اعلام العدو: مجددًا... رصد إطلاق صواريخ من إيران وسيتم تفعيل الإنذارات خلال الدقائق القادمة في جنوب فلسطين المحتلة
00:27 |صحيفة التلغراف عن مصادر: قبرص تطالب باتفاق أمني جديد بشأن القواعد البريطانية بعد هجوم إيراني على منشآت بريطانية
00:21 |وكالة إيسنا: اتصال بين الرئيسين الإيراني والفرنسي بحثا خلاله العدوان على إيران وموضوع الملاحة في مضيق هرمز
00:18 |البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: السفن غير المعادية بإمكانها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية