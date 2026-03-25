الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-03-2026

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-25 00:14
47
01:27 |
حرس الثورة: استخدمنا في الموجة 79 منظومات صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومسيرات في عملية مستمرة ومؤثرة تكللت بالنجاح
01:21 |
"الدفاعات "الإسرائيلية" فشلت في اعتراضه.. إيران تستهدف مدينة بني براك في تل أبيب بصاروخ انشطاري ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص على الأقل بحسب الإسعاف "الإسرائيلي"
01:11 |
شركة قطر للطاقة: إعلان حالة القوة القاهرة في عقود الغاز الطبيعي المسال مع إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين
01:10 |
جيش الاحتلال "الاسرائيلي" يعلن شن هجمات جديدة على "بنى تحتية" في طهران
01:08 |
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط قذيفة أخرى بمحيط محطة بوشهر النووية
01:08 |
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أكدت عدم وقوع أي أضرار في المحطة أو إصابات بين العاملين
00:59 |
حرس الثورة الإسلامية : استهدفنا إيلات ومحطات استقبال الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات لـ"جيش" الاحتلال "الإسرائيلي"
00:59 |
حرس الثورة: استهدفنا القواعد الجوية الأميركية في الأزرق والشيخ عيسى وعلي السالم وعريفجان
00:50 |
انفجارات تهز مستوطنة إيلات جنوب فلسطين المحتلة
00:45 |
صفارات الإنذار تدوي في ايلات
00:43 |
الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": صواريخ ايران قادمة .. على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ
00:40 |
اعلام العدو: مجددًا... رصد إطلاق صواريخ من إيران وسيتم تفعيل الإنذارات خلال الدقائق القادمة في جنوب فلسطين المحتلة
00:35 |
إعلام العدو: أزمة الطاقة والحرب مع إيران تهدد مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً
00:33 |
صافرات الانذار في معسكر قاعدة فكتوريا الأميركية في بغداد بعد استهدافها بأربع طائرات مسيرة
00:27 |
صحيفة التلغراف عن مصادر: قبرص تطالب باتفاق أمني جديد بشأن القواعد البريطانية بعد هجوم إيراني على منشآت بريطانية
00:24 |
دوي انفجار في أربيل بكردستان العراق
00:21 |
وكالة إيسنا: اتصال بين الرئيسين الإيراني والفرنسي بحثا خلاله العدوان على إيران وموضوع الملاحة في مضيق هرمز
00:18 |
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: السفن غير المعادية بإمكانها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية
الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة