دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 24/03/2026، 53 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدوّ ""الإسرائيلي"" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 23:40 أمس الاثنين 23 - 3 - 2026 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حيّ الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة.

2- الساعة 00:10 استهداف ثكنة ليمان شمال مستوطنة "نهاريا" بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 01:20 استهداف رادار مغدال تيفن جنوب مستوطنة معالوت ترشيحا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

4- الساعة 01:20 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ ""الإسرائيلي"" في مستوطنة سعسع بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

5- الساعة 01:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 02:20 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ ""الإسرائيلي"" في عين هاكوفشيم مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 06:00 استهداف الموقع المُستحدَث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" جنوب غرب بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 06:42 بعد رصد قوة من جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ تمركزت في منزل في بلدة القوزح الحدودية، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصاروخٍ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

11- الساعة 07:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" في بلدة القوزح الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

12- الساعة 07:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" في تلة الخمّارة في بلدة القوزح الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 07:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

14- الساعة 08:45 استهداف تجمّع جنود جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" في بلدة القوزح الحدودية بمحلّقةٍ انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

15- الساعة 09:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مدرسة علما الشعب الحدوديّة بصلية صاروخية.

16- الساعة 09:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" في بلدة القوزح الحدودية للمرّة الثّانية بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 10:00 استهداف معسكر الـ 100 (مقرّ قيادة لواء) شمال أييليت هشاحر بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الثّالثة بمحلّقةٍ انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

19- الساعة 10:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 10:30 استهداف مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة.

21- الساعة 10:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الرابعة بمحلّقةٍ انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

22- الساعة 11:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 11:30 استهداف مربض مدفعيّة في مستوطنة هغوشريم بصلية صاروخيّة.

24- الساعة 11:30 استهداف 3 دبّابات "ميركافا" في محيط معتقل الخيام بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة.

25- الساعة 12:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الخمّارة في بلدة القوزح الحدوديّة بمحلّقةٍ انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

26- الساعة 12:45 استهداف جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 في محيط معتقل الخيام بصاروخٍ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

27- الساعة 13:25 استهداف دبّابة "ميركافا" على طريق بلدة القوزح الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

28- الساعة 13:30 استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة للمرّة الثانية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

29- الساعة 13:50 استهداف جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 بصاروخ موجّه في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة الحدوديّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

30- الساعة 14:30 استهداف موقع عداثر (جبل أدير) بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

31- الساعة 14:30 استهداف منظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

32- الساعة 14:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة عارة جنوب بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

33- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق مدينة الخيام الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

34- الساعة 15:40 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل بصليةٍ صاروخيّة.

35- الساعة 16:40 بعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ ""الإسرائيلي"" داخل أحد المنازل في بلدة القوزح، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصاروخٍ موجّه، وحققوا إصابة مباشرة.

36- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الخامسة بقذائف المدفعيّة.

37- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

38- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

39- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة مسعود في بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة.

40- الساعة 17:10 استهداف مربض مدفعيّة العدوّ في مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخيّة.

41- الساعة 17:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة الحدوديّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

42- الساعة 18:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع "مسكاف عام" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

43- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع "مسكاف عام" بصاروخٍ نوعيّ.

44- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

45- الساعة 18:30 أمس تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخية.

46- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة ربّ ثلاثين بقذائف المدفعيّة.

47- الساعة 18:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" بصليةٍ صاروخيّة.

48- الساعة 18:30 استهداف ثكنة راموت نفتالي بصليةٍ صاروخيّة.

49- الساعة 19:00 استهداف منصات القبّة الحديديّة في مستوطنة المطلّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

50- الساعة 19:00 استهداف منصات القبّة الحديديّة في مستوطنة "مسكاف عام" بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

51- الساعة 19:00 استهداف منصات القبّة الحديديّة في مربض مدفعيّة العدوّ في الزاعورة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

52- الساعة 20:00 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

53- الساعة 20:35 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدوّ ""الإسرائيلي"" الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدوّ باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.





