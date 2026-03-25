أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، فجر اليوم الأربعاء 25 آذار/مارس، عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين بجروح، جراء غارات نفذها العدو الصهيوني واستهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الوزارة أن غارة على بلدة عدلون في قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخر بجروح. كما استهدفت غارة أخرى شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين ضمن القضاء نفسه، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين.

وفي قضاء النبطية، أفادت الوزارة بأن غارة معادية على بلدة حبوش أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.

أما في مدينة صور، فقد استهدفت غارة إسرائيلية دوار العلم، ما أدى إلى إصابة 24 شخصاً بجروح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ووفق الأرقام الرسمية، فقد أدى العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الجاري إلى استشهاد 1072 شخصاً وإصابة 2966 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

