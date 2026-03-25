أكد قائد مقر خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي اللواء علي عبد اللهي، أن القوات المسلحة الإيرانية القوية والمقتدرة ماضية في مسارها حتى تحقيق النصر الكامل.

وقال اللواء عبد اللهي في رسالة موجهة للشعب الإيراني: "إن القوات المسلحة الإيرانية القوية تواصل التزامها الكامل للدفاع عن البلاد في هذه المرحلة الحساسة من الحرب"، مشددا على أن "القوات المسلحة مستندة الى دعم الشعب الإيراني اليقظ والمقاوم ماضية في هذا المسار المشرف حتى تحقيق النصر الكامل".

وأضاف: "إن الأعداء الخبثاء من الأميركيين والصهاينة شنوا حربًا عنيفة بهدف تقسيم إيران والسيطرة عليها؛ واستهدفوا في اليوم الأول من عدوانهم قائد الأمة الإسلامية وعددًا من قادة القوات المسلحة، على أمل انهيار البلاد خلال 48 ساعة نتيجة غياب القيادة".

وتابع قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: "لكن بفضل الله وبمشاركة الشعب الإيراني والتضحيات الاستثنائية للقوات المسلحة خلال الأيام الـ 25 الماضية، تم إلحاق الهزيمة بالأعداء، وفي مقدمتهم أميركا المتغطرسة؛ مضيفا أن مسار التقدم نحو النصر النهائي ما زال مستمرًا".

وأشار اللواء عبد اللهي إلى أن "القوى الوهمية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، التي طالما أخضعت الشعوب، باتت اليوم في موقع الانكسار حيث يسعى حاليًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مخرج من الحرب عبر الاتصالات مع قادة بعض الدول وذلك بعد فشله في تحقيق أهدافه".

وشدد اللواء عبد اللهي على أن ما حققته القوات المسلحة الإيرانية يشكل "إنجازًا تاريخيًا للشعب الإيراني"؛ مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في التزامها بالدفاع عن البلاد تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله)".



الكلمات المفتاحية