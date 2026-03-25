قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني دهقاني، إن الدول التي سمحت باستخدام أراضيها لشنّ هجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ستتحمّل عواقب هذا الفعل"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران لا تكنّ عداءً لجيرانها.

وفي كلمة له خلال اجتماع مؤتمر نزع السلاح، أشار دهقاني إلى استمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية، لافتًا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة ما وصفه بالاعتداءات "الصهيو-أميركية".

وانتقد دهقاني أداء مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أنه أخفق في إدانة المعتدين، وأصدر قرارات "غير متوازنة"، متجاهلًا ما وصفه بأسس القانون الدولي، ولا سيما القرار 3314 المتعلق بتعريف العدوان.

وأكد أن إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن الإجراءات التي تتخذها إيران تقتصر على استهداف مواقع وقوات عسكرية تابعة للجهات المعتدية.

وأضاف: "إن منح بعض الدول أراضيها لاستخدامها في شن هجمات ضد إيران يجعلها، وفق القانون الدولي، عرضة للمساءلة"، مشيرًا إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على مصادر التهديد حتى وقف العدوان.

وختم دهقاني داعيًا المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جدي لإدانة الاعتداءات على إيران، مؤكدًا أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها حتى استعادة الأمن ووقف هذه الاعتداءات.

