في اليوم الـ١٦٧ من اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد ٤ فلسطينيين وأُصيب آخرون في عدوان "إسرائيلي"، على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا؛ وقد أفادت مصادر طبية أن ٤ فلسطينيين استشهدوا باستهداف مسيّرة "إسرائيلية" لمجموعة من المواطنين قرب مقبرة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة.

وفي السياق نفسه، أُفيد عن إصابة ٤ فلسطينيين آخرين، اليوم الأربعاء، جراء قصف زوارق حربية "إسرائيلية" خيام النازحين قبالة شاطئ بحر مدينة خان يونس. وفي وقت سابق، استشهد فتى فلسطيني بنيران جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة المواصي غرب المدينة.

كما أطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار، بشكل مكثف، باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين؛ بينهم فتاة في السابعة عشرة من العمر. كذلك أُصيب ثلاثة آخرين، في مخيم جباليا شمالي القطاع، ورابع في مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة خانيونس؛ بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق غرب المدينة، وأطلقت المدفعية "الإسرائيلية" قذائفها باتجاه شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ تاريخ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٩١ إضافة إلى ١٨٤٥ مصابًا؛ في حين انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، بلغ ٧٢٢٦٣ و١٧١٩٤٤ جريحًا.

الكلمات المفتاحية