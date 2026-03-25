الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي زاخاروفا تشبّه أوروبا بالملك العاري: يعلم الحقيقة ويتجاهلها

فلسطين

خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٤ شهداء في عدوان
فلسطين

خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٤ شهداء في عدوان "إسرائيلي" على مخيم النصيرات

2026-03-25 10:59
49

في اليوم الـ١٦٧ من اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد ٤ فلسطينيين وأُصيب آخرون في عدوان "إسرائيلي"، على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا؛ وقد أفادت مصادر طبية أن ٤ فلسطينيين استشهدوا باستهداف مسيّرة "إسرائيلية" لمجموعة من المواطنين قرب مقبرة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة. 

وفي السياق نفسه، أُفيد عن إصابة ٤ فلسطينيين آخرين، اليوم الأربعاء، جراء قصف زوارق حربية "إسرائيلية" خيام النازحين قبالة شاطئ بحر مدينة خان يونس. وفي وقت سابق، استشهد فتى فلسطيني بنيران جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة المواصي غرب المدينة.

كما أطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار، بشكل مكثف، باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين؛ بينهم فتاة في السابعة عشرة من العمر. كذلك أُصيب ثلاثة آخرين، في مخيم جباليا شمالي القطاع، ورابع في مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة خانيونس؛ بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق غرب المدينة، وأطلقت المدفعية "الإسرائيلية" قذائفها باتجاه شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ تاريخ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٩١ إضافة إلى ١٨٤٥ مصابًا؛ في حين انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، بلغ ٧٢٢٦٣ و١٧١٩٤٤ جريحًا.

الكلمات المفتاحية
غزة
إقرأ المزيد
المزيد
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٤ شهداء في عدوان
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: ٤ شهداء في عدوان "إسرائيلي" على مخيم النصيرات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة