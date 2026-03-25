كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

زاخاروفا تشبّه أوروبا بالملك العاري: يعلم الحقيقة ويتجاهلها
زاخاروفا تشبّه أوروبا بالملك العاري: يعلم الحقيقة ويتجاهلها

2026-03-25 11:10
انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سياسة الطاقة، في الاتحاد الأوروبي، متوقعة أن تنتهي أوروبا بانقطاع شامل للكهرباء، جراء تخليها عن إمدادات الطاقة الروسية.   

كما وصفت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها "إذاعة سبوتنيك"، توجه الاتحاد الأوروبي نحو خفض استهلاك الطاقة بأنه "فلاش موب / عرض" أوروبي، مؤكدة أن ذروته الحتمية ستكون انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي. 

وقالت: "تقوم استراتيجية الطاقة، والتي تتبناها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ضرورة تقنين استهلاك الطاقة. وأرى أن هذا عرض أوروبي احتجاجي ينبغي أن تكون ذروته انقطاعًا كاملاً للتيار الكهربائي، عرض أن يتحول إلى انقطاع للكهرباء للانتقام من روسيا".
 
كذلك أشارت الدبلوماسية إلى أن الأوضاع في أوروبا تستحضر في ذهنها حكاية الملك العاري الشهيرة، قائلة:
"الجميع يدرك أن هذا الملك الأوروبي عار، وقد وقع ضحية الخداع، حتى خدع نفسه بنفسه، والذين حاكوا له ثوبه الوهمي كانوا ينهبونه ويسخرون منه، غير أن هذا الملك العاري يواصل مسيرته".

الدفاع العراقية: 7 شهداء و13 مصابًا في عدوان على مستوصف الحبانية العسكري في الأنبار
