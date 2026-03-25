الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الدفاع العراقية: 7 شهداء و13 مصابًا في عدوان على مستوصف الحبانية العسكري في الأنبار

الخارجية الايرانية: لا يوجد حوار أو مفاوضات ولاثقة بالدبلوماسية الأميركية
الخارجية الايرانية: لا يوجد حوار أو مفاوضات ولاثقة بالدبلوماسية الأميركية

2026-03-25 11:11
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن: "لا يوجد أي حوار أو مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى الماضي وخيانة الدبلوماسية الأميركية خلال المفاوضات النووية السابقة.

وفي تصريح أدلى به لقناة "اينديا تودي"؛ قال بقائي: "هل بإمكان أحد أن يصدق ادعاءاتهم المبنية على الدبلوماسية أو الوساطة؛ وهم الذين أشعلوا الحرب وما يزالون مستمرين في هجماتهم علينا؟ لا أحد يمكنه الثقة بالدبلوماسية الأميركية".

أضاف بقائي: "إن لنا تجربة كارثية جدًا إزاء الدبلوماسية الأميركية، ففي الوقت الذي كنا في خضم المفاوضات لحل القضية النووية تعرضنا للهجوم مرتين في غضون 9 أشهر.. هذه خيانة للدبلوماسية؛ لقد حدث هذا الأمر مرتين وليس مرة واحدة".

كما نفى بقائي ادعاءات الجانب الأميركي بأن هنالك مفاوضات جارية بين الجانبين؛ وقال: "لا يوجد أي حوار أو مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والقوات المسلحة الإيرانية تركز على الدفاع عن البلاد".

وعن مزاعم بعض التقارير الإعلامية بشان دور رئيس مجلس الشورى الاسلامي في مفاوضات مزعومة مع أميركا؛ أوضح بقائي أن وزير الخارجية عباس عراقجي هو المسؤول عن الدبلوماسية الخارجية الإيرانية، وهو من يؤدي هذا الدور حاليًا". وأضاف: "إن رئيس المجلس السيد محمد باقر قاليباف سياسي بارز؛ يعمل في إطار المسؤوليات والصلاحيات المدرجة في الدستور.. وتقسيم العمل بين المسؤولين واضح وشفاف".

ولفت بقائي إلى أن عددًا من الدول، منها باكستان، اقترحت الوساطة إلا أن إيران تتعرض للقصف بصورة مستمرة. وأشار إلى دفاع إيران المشروع؛ وقال: "إن الهجمات العسكرية الأميركية تنطلق من قواعد في دول الخليج الفارسي، وإيران تمارس حق الدفاع المشروع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد متحدث الخارجية الايرانية أن المسؤولين الإيرانيين يجرون التنسيقات اللازمة لعبور السفن الهندية بأمان عبر مضيق هرمز.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الخارجية الايرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة