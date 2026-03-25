كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الدفاع العراقية: 7 شهداء و13 مصابًا في عدوان على مستوصف الحبانية العسكري في الأنبار

2026-03-25 11:19
أعلنت وزارة الدفاع العراقية تعرّض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لأمرية وقع الحبانية، في وزارة الدفاع، لعدوان جوي.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، تعرض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لأمرية موقع الحبانية، في وزارة الدفاع، لـ"ضربة جوية آثمة، أعقبها رمي بمدفع الطائرة".

كما أكدت وزارة الدفاع استشهاد 7 مقاتلين وإصابة 13 آخرين، في أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني، فيما لا يزال عمل فرق الإنقاذ جاريًا في مكان الحادث، في محافظة الأنبار.

وشددت الوزارة على أن: "هذا الاستهداف يعدّ انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقوانين والأعراف الدولية كلها؛ والتي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها".

ولفتت إلى أن: "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب الوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، إذ إن استهداف المرافق الطبية جريمة نكراء بالمقاييس كلها، كونها تستهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمقاتلين".

وقالت: "هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني كوادرنا عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم عزيمة وإصرارًا على مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وأبنائه". وأوضحت أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.

العراق العدوان الإسرائيلي
