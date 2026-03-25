كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزارة الصحة العامة: ارتفاع الحصيلة الإجمالية لشهداء الإسعاف إلى 42 شهيدًا
وزارة الصحة العامة: ارتفاع الحصيلة الإجمالية لشهداء الإسعاف إلى 42 شهيدًا

2026-03-25 11:22
أعلنت وزارة الصحة العامة، في لبنان، ارتفاع عدد الشهداء المسعفين جراء الاعتداءات "الإسرائيلية" إلى 42 شهيدًا، بعد ارتقاء شهيدين مسعفين، في الليلة الماضية، في مدينة النبطية في الجنوب.

هذا؛ ونعت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء (25 آذار/مارس 2026)، الشابين المسعفين في "إسعاف النبطية"، علي جابر وجود سليمان، واللذين استشهدا في غارة للعدو "الإسرائيلي" استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة إنقاذية في مدينة النبطية، يوم أمس.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن العدو "الإسرائيلي" استهدف الشهيدين المسعفين جابر وسليمان: "مع أنهما كانا يرتديان الزي الكامل للإسعاف، ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي".
 
أضاف البيان: "إن الوزارة تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف الفرق الاسعافية؛ حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذه الحرب في 2 آذار إلى 42 مسعفًا، ما يشكل إعاقة متعمدة للعمل الإنقاذي وإصرارًا على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي". 

وجددت وزارة الصحة العامة مناشدة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على اتخاذ موقف يضع حدًّا لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف، والتي تعزز منطق العنف غير المحدود، وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية.

