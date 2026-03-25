أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب عن كثب كافة تحركات الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة انتشار جنودها. محذرًا الأميركيين بالقول: "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أرضنا".

وکتب "قاليباف"، اليوم الأربعاء في تغریدة عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على بعض المعلومات حول تواجد القوات الأميركية المعتدية في المنطقة: "إننا نراقب عن كثب كافة تحركات الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة انتشار جنودها".

وأضاف: "إن ما أفسده الجنرالات لن يستطيع الجنود إصلاحه؛ بل سيكونون مجرد ضحايا لأوهام نتنياهو".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلًا: "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أرضنا".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنه "مع مرور ستة وعشرين يوماً على الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، انتشرت أنباء عن رئيس الولايات المتحدة ومصادر إعلامية غربية حول مقترحهم للتفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية".

أضافت الوكالة: "ورغم أنه لم يؤكد أي من المسؤولین الإيرانيین هذه الأنباء بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن مهلة الأيام الخمسة التي حددها ترامب ومقترح التفاوض قد يكونان غطاءً لأعمال تخريبية".





