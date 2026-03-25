כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الصهيو-أميركي على إيران استهدف 85 ألف وحدة سكنية و282 مركزًا طبيًا
العدوان الصهيو-أميركي على إيران استهدف 85 ألف وحدة سكنية و282 مركزًا طبيًا

2026-03-25 13:03
42

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيرحسين كوليوند أن أضرارًا جسيمة لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء العدوان الأميركي – الصهيوني المشترك على إيران، موضحًا أن "هجمات العدو أدت إلى تضرر 85 ألفًا و176 وحدة مدنية بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي تقرير حديث عن حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أوضح كوليوند، أن هذه الخسائر المدنية تشمل 64 ألفا و 583 منزلًا ومبنى سكنيًا و 19 ألفًا و694 محلًا ووحدة تجارية في مختلف المحافظات في البلاد.

وأشار إلى أن من بين الأضرار 26 ألفًا و 717 وحدة سكنية وتجارية تضررت في محافظة طهران.

كما أشار كوليوند إلى الأضرار التي لحقت بالعديد من المراكز والبنية التحتية الحيوية، مضيفًا: بأن الأضرار شملت أيضًا 282 مركزًا طبيًا وصيدليًا وصحيًا ومركز إسعاف و600 مدرسة جراء الهجمات الإرهابية للعدو.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن بعض المراكز الطبية التي تعرضت لأضرار جسيمة، مثل مستشفى غاندي ومستشفى انديشمك، قد خرجت بالكامل عن الخدمة.
 

الجمهورية الاسلامية في إيران الصحة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
