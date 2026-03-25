كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي "إعلام الأسرى" يحذّر من مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين ويصفه بالتصعيد الخطير

إيران

إيران

"أبراهام لينكولن" تحت ضربات الجيش الإيراني

2026-03-25 13:56
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بصواريخ كروز ساحلية، وذلك ردًا على العدوان الأميركي- "الإسرائيلي" على إيران.

اليوم الأربعاء، قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني: "إن البحرية الإيرانية تفرض سيطرة قوية على مضيق هرمز"، مشددًا على أن تحركات الحاملة تُرصد بشكل دائم.

وأضاف إيراني أن: "أي دخول للحاملة، ضمن مدى أنظمة الصواريخ الإيرانية، سيُقابل بهجمات ساحقة تنفذها القوات البحرية، في رسالة تحذير واضحة للولايات المتحدة".

هذا؛ وكان الجيش الإيراني قد استهدف، في الأسبوع الماضي، بالصواريخ حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" وأجبرها على الابتعاد عن المنطقة.

وضمن ردها على العدوان الأميركي - "الإسرائيلي"، تواصل إيران استهداف حاملات الطائرات الأميركية، ومنها "أبراهام لينكولن" التي استهدفتها عدّة مرات. يشمل الرد أيضًا استهداف جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وعمق كيان الاحتلال الصهيوني.

