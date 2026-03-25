زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان سماحة الشيخ علي الخطيب مقر السفارة الايرانية في بيروت.

ومن هناك صرّح مجدّدًا رفضه لقرار وزارة الخارجية اللبنانية بإبعاد السفير الإيراني في بيروت، داعيًا الدولة اللبنانية الى التراجع عنه لأنه لا يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.

وقال سماحته السلطة والحكومة اللبنانية تقوم بإجراء ضدّ دولة صديقة وتوجّه انتقادات لإيران من دون مبرر، مؤكدًا أنه موقف غير مبرر تجاه دولة صديقة وقفت الى جانب لبنان في كلّ الأزمات وفي مواجهة العدو "الاسرائيلي".

