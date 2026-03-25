الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

العدو يواصل اعتداءاته ويستهدف العديد من القرى
لبنان

العدو يواصل اعتداءاته ويستهدف العديد من القرى

2026-03-25 14:45
32

يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته، في جنوب لبنان، حيث شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات بدءًا من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وحتى ساعات الفجر الأولى، واستهدفت بلدات ياطر وكفرا على 3 دفعات، وبرج قلاويه على دفعتين، وكفرا ورشاف في قضاء بنت جبيل. 

بالتزامن، قصفت مدفعية العدو بالقذائف الثقيلة بلدة ياطر وأطراف بلدات: شقرا، صربين، عيتا الجبل، خربة سلم وحاريص.

كما سجل تحليق لمروحية أباتشي فوق أجواء بلدة رميش؛ باتجاه بلدة دبل في قضاء بنت جبيل.

كذلك استهدف الطيران الحربي، منذ صباح اليوم الأربعاء، بلدات الدوير وزوطر الشرقية والغربية ودير الزهراني. كما استهدف العدو بلدات زبقين ومجدل زون وحاروف وكفرتبنيت والقليلة وأرنون الشقيف.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان
المزيد
العدو يواصل اعتداءاته ويستهدف العديد من القرى
العدو يواصل اعتداءاته ويستهدف العديد من القرى
لبنان منذ 51 دقيقة
لبنان منذ 57 دقيقة
لبنان منذ ساعة
لبنان منذ ساعة
لبنان منذ 51 دقيقة
عين على العدو منذ يومين
عربي ودولي منذ 4 أيام
لبنان منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة