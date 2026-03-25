يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته، في جنوب لبنان، حيث شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات بدءًا من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وحتى ساعات الفجر الأولى، واستهدفت بلدات ياطر وكفرا على 3 دفعات، وبرج قلاويه على دفعتين، وكفرا ورشاف في قضاء بنت جبيل.

بالتزامن، قصفت مدفعية العدو بالقذائف الثقيلة بلدة ياطر وأطراف بلدات: شقرا، صربين، عيتا الجبل، خربة سلم وحاريص.

كما سجل تحليق لمروحية أباتشي فوق أجواء بلدة رميش؛ باتجاه بلدة دبل في قضاء بنت جبيل.

كذلك استهدف الطيران الحربي، منذ صباح اليوم الأربعاء، بلدات الدوير وزوطر الشرقية والغربية ودير الزهراني. كما استهدف العدو بلدات زبقين ومجدل زون وحاروف وكفرتبنيت والقليلة وأرنون الشقيف.

