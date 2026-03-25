ذكر المراسل العسكري في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي أن جيش الاحتلال أعلن أنه لن ينفذ أيّ إخلاء لـ"السكان" من مستوطنات الشمال، غير أنه كشف أنه "تحت الرادار بدأ إخلاء هادئ ومبادر لـ"السكان" إلى فنادق بموازاة تصاعد النيران من لبنان".

وأكد أشكنازي أنه بالفعل بدأ إخلاء وصفه بالهادئ في الأيام الأخيرة في الشمال من المستوطنات إلى فنادق في البحر الميت و"تل أبيب" وطبريا، مضيفًا "بالتوازي، بضع مئات من العائلات من مستوطنات خط المواجهة حزموا أمتعتهم وغادروا المستوطنات حتى يزول الغضب"، على حدّ تعبيره.

وبحسب أشكنازي، أفادا بلدية كريات شمونة أن آلافًا من "السكان" الذين عادوا في الأشهر الأخيرة، غادروها مجددًا، والآن يوجد في "المدينة" أقل بقليل من عشرة آلاف مقيم. رؤساء مستوطنات في الشمال قالوا إن خطوة الإخلاء تُنفذ بشكل منظم من قبلهم، حيث نجحوا في إيجاد جمعيات ومتبرعين يموّلون إخلاء السكان.

"الليالي الأخيرة كانت كابوسًا"

"أنا أُخرج كل يوم حافلات من "السكان". نحن نأخذهم إلى استجمام قصير بين أسبوع إلى أسبوعين في فنادق في البحر الميت أو في "تل أبيب" لكي يتنفسوا"، يقول موشيه دافيدوفيتش رئيس مجلس ماتِه إشر ورئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة في الشمال ويتابع: "من نُخرجهم هم السكان كبار السن، أشخاص مرضى، عائلات مع أطفال لا يوجد لديهم تحصين". وفق قوله، بضع مئات من العائلات، وربما أكثر، غادرت المستوطنات من المجلس الإقليمي بشكل مستقل، وليس ضمن عمليات الإخلاء التابعة للمجلس.

"الليالي الأخيرة هنا كانت كابوسًا. طوال الوقت أصوات إطلاق صواريخ وقذائف. إطلاق من مروحيات قتالية فوق بيوت المستوطنة. لا يمكن النوم، أنت لا تعرف إذا كان الانفجار من إطلاق حزب الله أو من الجيش "الإسرائيلي""، يقول أحد مستوطني موشاف زرعيت على الحدود الشمالية.

150 صاروخًا وقذيفة كل يوم

ويُبيّن أشكنازي أن حزب الله ركّز جهدًا كبيرًا من الإطلاق في الأيام الأخيرة نحو مستوطنات خط المواجهة. مع التركيز على المستوطنات في الخط الأول وكذلك على كريات شمونة، نهاريا وشلومي. الهدف هو إلحاق الضرر بـ"صمود السكان" والدفع إلى إخلاء المستوطنات، وفق وصفه.

ويُشير الى أن أصواتًا في المؤسسة الأمنية والعسكرية بدأت بالفعل ترتفع لانتقاد للخطوات "الدفاعية" للمنطقة الشمالية. الانتقاد هو أن حزب الله لا يخفّض يوميًا من حجم الإطلاق، ويدور الحديث عن نطاق إطلاق 150 صاروخًا وقذيفة كل يوم على مستوطنات الشمال.

خطوة الجيش "الإسرائيلي" تتأخر

ويردف "أيضًا في المجال الذي استثمر فيه الجيش "الإسرائيلي" جهدًا أكبر، وشمل إدخال الفرقتين 36 و91 إلى تلة راميم (تلة المنارة)، وإلى منطقة قريتي الطيبة والخيام، حيث هدف العملية تقليل حجم الإطلاق من تلك المناطق على المطلة، كريات شمونة، كفار يوفال، مسغاف عام، المنارة ومرغليوت. لكن فعليًا حجم الإطلاق إلى تلك المستوطنات لم ينخفض. حاليًا الجيش "الإسرائيلي" لم يحصل على موافقة المستوى السياسي على عملية واسعة في لبنان. وعلمت "معاريف" أن العملية التي يطلب الجيش الإسرائيلي تنفيذها أيضًا، تعميق تموضع خط دفاع في القطاع الغربي، تُنفذ بتأخير عن الجدول الزمني.

الكلمات المفتاحية