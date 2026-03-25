ذكرت صحيفة "معاريف" أن سلاح الجو الأمريكي والجيش الأمريكي كثّفا خلال الـ24 ساعة الماضية حجم الهجمات في إيران، مشيرة الى أن التقدير في الجيش "الإسرائيلي" أنه في الأربع وعشرين ساعة القادمة قد يزيد قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار موجة الهجمات بمستويات مماثلة لتلك التي شهدتها الأيام الأولى من المعركة.

ولفتت الى أن المعضلة العملياتية الحالية هي تحديد عدد أيام القتال المتوقعة، وأضافت "يستعد الجيش "الإسرائيلي" لاحتمالية انتهاء القتال خلال أيام نتيجة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه في الوقت نفسه يستعد الجيش "الاسرائيلي" لاحتمالية استمرار القتال. وفي هذه الحالة، يحتاج الجيش وسلاح الجو إلى ذخائر إضافية، وقدرة على تشغيل الطيارين والطائرات، وبالطبع بنك أهداف فعّال".

على خلفية ذلك، يعقد قائد سلاح الجو "الاسرائيلي" اللواء تومر بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الكيان اللواء شلومي بيندر، مع عناصر أركان كل سلاح، تقدير وضع كل عدة ساعات. في سلاح الجو، يقول المسؤولون إن مهمة الهجمات قُسّمت إلى ثلاث فئات: عاجلة ومهمة، مهمة وأقل إلحاحًا، وأقل أهمية وأقل إلحاحًا.



حاليًا، ينشغل سلاح الجو "الاسرائيلي، وفق "معاريف"، باستنفاد الأهداف في الفئتيْن الأولييْن، بدءاً من ضرب أنظمة الدفاع الجوي التي ما زالت بحوزة الإيرانيين، وصواريخ الإطلاق، ومصانع الإنتاج، والمقرات والوحدات التابعة لقوات الأمن الإيرانية، بالإضافة إلى أهداف بشرية تحمل معرفة مهمة لتشغيل أو بناء القدرات العسكرية، بما في ذلك العلماء وعناصر اللوجيستيات، على ما جاء في الصحيفة.

