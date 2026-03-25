الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

2026-03-25 19:20
40

أعلن الحرس الثوري الإسلامي عن إطلاق الصواريخ الدقيقة من طراز "عماد" و"قيام" و"خرمشهر 4" و"قدر" على عدة دفعات، تحت أمطار الرحمة الإلهية، ضمن الموجة الحادية والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4" التي حملت الرمز "يا باقر العلوم عليه السلام"، وذلك كهدية إلى جميع جنود الوطن وشهدائه، ولا سيما الجندي البطل الشهيد سيد جواد إيزدي.

وقال: "أصابت هذه الصواريخ، بنجاح وبقوة، أكثر من 70 هدفًا في الأراضي المحتلة، من بينها: حيفا، ديمونا، الخضيرة، مناطق قرب حيفا، وشمال وجنوب تل أبيب".

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد تصاعدت خسائر الكيان الصهيوني، لا سيما بعد ثلاث موجات سابقة من الهجمات الإيرانية القوية، لتتجاوز 2500 قتيل وجريح، بحسب البيان، وقد ظهر الحرس الثوري والجيش الإيراني اليوم كجسدٍ واحد، حيث نهضت أمةٌ بأكملها للدفاع عن إيران العزيزة.

وتابع البيان: "إلى الشعب وأصحاب الفكر في الولايات المتحدة: أنتم تواجهون سيلًا من الأكاذيب وتحريف الحقائق حول ساحة الحرب الحالية من قبل مثيري الحروب، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. ينبغي لكم أن تدركوا حقيقة ما يجري، سواء في محطات الوقود في أميركا، أو في شوارع إيران، أو في أجواء تل أبيب وحيفا".

ولفت إلى أن الحرس الثوري، سيقوم في بياناته، بعرض الحقيقة بشفافية، وتصوير واقع الحرب كما هو. فلا ترسلوا أبناءكم إلى الجحيم نتيجة مكر نتنياهو وترامب. إن الجنود المعتدين سيغرقون ويختفون في بحر الشعب الإيراني الذي يضم الملايين.

وختم:"تذكّروا أننا سنسوّي تل أبيب وحيفا بالأرض، فهذا ما علّمنا إياه شهيدنا".
 

الكلمات المفتاحية
الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة