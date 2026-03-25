أكّد مصدر عسكري مطّلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أنّ إيران ترصد وتراقب بشكل دائم ومستمر تجهيزات وتحركات جبهة العدو الأميركي "الإسرائيلي"، وتضعها تحت المجهر.

وأوضح المصدر أنّه في حال أقدم العدو على أي تحرك ميداني على الأرض في الجزر الإيرانية أو أي بقعة أخرى من الأراضي الإيرانية، أو حاول عبر تحركات بحرية فرض تكاليف ضد إيران في الخليج وبحر عُمان، فإنّ إيران ستفتح أمامه جبهات أخرى كمفاجأة، بحيث لا يجني أي ربح، بل ستتضاعف تكاليفه وخسائره.

كما أشار المصدر إلى أنّ مضيق باب المندب يُعد من المضائق الإستراتيجية في العالم، وأنّ إيران تمتلك الإرادة والإمكانية لخلق تهديد "موثوق تمامًا" فيه.

وتابع محذّرًا: "إذا كان الأميركيون يريدون البحث عن مخرج لمأزق مضيق هرمز عبر إجراءات حمقاء، فعليهم الحذر من إضافة مضيق آخر إلى أزماتهم وورطاتهم".

وشدّد المصدر العسكري لـ "تسنيم" على أنّ إيران مستعدة تمامًا لتصعيد الموقف، مضيفًا: "في حال شك العدو أو لم يستفد من تجاربه السابقة، يمكنه اختبار ذلك مجددًا كما حدث في قضية "عسلویه" وغيرها".

