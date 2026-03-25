أعلن الجيش الإيراني، في بيانه رقم 43، أن مراكز الدعم الجوي التابعة للكيان الصهيوني، وصناعات إنتاج الطائرات المسيّرة، إضافة إلى معدات حيوية تابعة للموساد، تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة.

وقال في بيان: "قوات الجيش الإيراني نفّذت اليوم هجمات هجومية بواسطة الطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت صيانة وإصلاح المقاتلات الهجومية من طرازَي F-15 وF-16، إضافة إلى مجمع الصناعات الجوية (IAI) الذي يُعد مركزًا لتطوير وتجهيز الطائرات المسيّرة المتقدمة من طراز "هيرون" و"هاروب"، وكذلك الأقمار الصناعية التجسسية من سلسلة "أفق"، فضلًا عن تزويد الموساد و"الشاباك" بمعدات حيوية".

واستهدفت الهجمات أيضًا شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية، المسؤولة عن تطوير تقنيات الدفاع الجوي المكلفة لدى الكيان، مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية ومعدات التشويش المحمولة جوًا للمقاتلات المعادية.

وأوضح البيان أن تنوّع الأهداف في مواقع مختلفة، منها قاعدة بن غوريون الجوية ومؤسسة "رافائيل"، إلى جانب مئات الأهداف المهمة وسهلة الوصول، أتاح تكرار استهدافها، مؤكدًا أن الهجمات ستستمر حتى التوقف الكامل للأنشطة الهجومية لهذه القواعد.

الكلمات المفتاحية