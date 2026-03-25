الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي

إيران

الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد
إيران

الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد

2026-03-25 21:34
23

أعلن الجيش الإيراني، في بيانه رقم 43، أن مراكز الدعم الجوي التابعة للكيان الصهيوني، وصناعات إنتاج الطائرات المسيّرة، إضافة إلى معدات حيوية تابعة للموساد، تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة.

وقال في بيان: "قوات الجيش الإيراني نفّذت اليوم هجمات هجومية بواسطة الطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت صيانة وإصلاح المقاتلات الهجومية من طرازَي F-15 وF-16، إضافة إلى مجمع الصناعات الجوية (IAI) الذي يُعد مركزًا لتطوير وتجهيز الطائرات المسيّرة المتقدمة من طراز "هيرون" و"هاروب"، وكذلك الأقمار الصناعية التجسسية من سلسلة "أفق"، فضلًا عن تزويد الموساد و"الشاباك" بمعدات حيوية".

واستهدفت الهجمات أيضًا شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية، المسؤولة عن تطوير تقنيات الدفاع الجوي المكلفة لدى الكيان، مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية ومعدات التشويش المحمولة جوًا للمقاتلات المعادية.

وأوضح البيان أن تنوّع الأهداف في مواقع مختلفة، منها قاعدة بن غوريون الجوية ومؤسسة "رافائيل"، إلى جانب مئات الأهداف المهمة وسهلة الوصول، أتاح تكرار استهدافها، مؤكدًا أن الهجمات ستستمر حتى التوقف الكامل للأنشطة الهجومية لهذه القواعد.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني الموساد
الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد
الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد
الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد
الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة