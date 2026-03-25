استشهد الفلسطيني يسري ماجد أبو قبيطة، وأصيب 8 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء (25 آذار 2026)، جراء انقلاب عدة مركبات كانوا يستقلونها، إثر مطاردتهم، وإطلاق الرصاص عليهم من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والمستعمرين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها وطواقم الإسعاف تعاملت مع شهيد و3 إصابات إحداها بالرصاص الحي، بعد ملاحقة قوات الاحتلال لمركبات تقل عمالًا في جبال مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال ومجموعات المستعمرين، لاحقوا عددًا من مركبات المواطنين في المنطقة ما بين أم الخير، وفاتح سدره بمسافر يطا، وأطلقوا الرصاص الحي تجاهها، ما أدى إلى انقلاب عدد منها، وأسفر ذلك عن استشهاد أبو قبيطة، وإصابة ثمانية آخرين بجروح أحدهم خطيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تمنع الأهالي ومجموعات المتطوعين من الاستمرار في عملية البحث عن المفقودين والمصابين، وتقوم بإطلاق الرصاص الحي تجاههم.

