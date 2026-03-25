أعلن الحرس الثوري الإسلامي في إيران عن إصابة دقيقة للمقاتلة "F-18" تابعة للجيش الأميركي في سماء تشابهار، جنوب شرق البلاد.

وأوضح الحرس أن الإصابة تمت بنيران دفاعات قوات التعبئة، مضيفًا أن المقاتلة المعادية سقطت في المحيط الهندي.

وتُعدّ طائرة "F-18" من المقاتلات متعددة المهام المهمة في سلاح الجو والبحرية الأميركية، إذ تتميز بقدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام تشمل التفوق الجوي، الهجمات الأرضية، والاستطلاع، مع مرونة عالية في العمل من حاملات الطائرات.

