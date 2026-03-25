Your browser does not support the video tag.

في مشهد يعكس حجم الهزيمة النفسية والميدانية التي ألحقتها ضربات حزب الله بـما يسمى "الجبهة الداخلية" في كيان الاحتلال، ظهر رئيس مستوطنة "مرغليوت"، إيتان دافيدي، بعينين دامعتين في مقابلة تلفزيونية، ليوجه صرخة استغاثة كشفت عن حجم الدمار الهائل في مستوطنات الشمال.

وبنبرة يائسة، انتقد دافيدي سياسات حكومة الاحتلال، قائلًا: "كم مرة نحارب؟! نحن نقاتل من أجل "إسرائيل"، ولكن لا أحد يدعمنا.. لقد دمَّرتم كريات شمونة، دمَّرتم جميع المستوطنات الحدودية، دمَّرتم كل شيء".

ولم يقف دافيدي عند وصف الخراب، بل وضع القيادة الصهيونية أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ فإما الاعتراف بالعجز الكامل عن مواجهة حزب الله والرحيل، أو اتخاذ خطوات ميدانية يبدو أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات عاجزًا عن تنفيذها. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن حزب الله لم ينجح فقط في تدمير البنية التحتية لـ "كريات شمونة" ومحيطها، بل كسر إرادة البقاء لدى قادة المستوطنات الذين باتوا يشعرون بأنهم وقود لحرب لا أفق لها.

الكلمات المفتاحية