الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

رئيس مستوطنة "مرغليوت" يبكي دمار الشمال: حكومة نتنياهو تخلت عنا

2026-03-25 23:49
56

في مشهد يعكس حجم الهزيمة النفسية والميدانية التي ألحقتها ضربات حزب الله بـما يسمى "الجبهة الداخلية" في كيان الاحتلال، ظهر رئيس مستوطنة "مرغليوت"، إيتان دافيدي، بعينين دامعتين في مقابلة تلفزيونية، ليوجه صرخة استغاثة كشفت عن حجم الدمار الهائل في مستوطنات الشمال. 

وبنبرة يائسة، انتقد دافيدي سياسات حكومة الاحتلال، قائلًا: "كم مرة نحارب؟! نحن نقاتل من أجل "إسرائيل"، ولكن لا أحد يدعمنا.. لقد دمَّرتم كريات شمونة، دمَّرتم جميع المستوطنات الحدودية، دمَّرتم كل شيء".

ولم يقف دافيدي عند وصف الخراب، بل وضع القيادة الصهيونية أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ فإما الاعتراف بالعجز الكامل عن مواجهة حزب الله والرحيل، أو اتخاذ خطوات ميدانية يبدو أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات عاجزًا عن تنفيذها. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن حزب الله لم ينجح فقط في تدمير البنية التحتية لـ "كريات شمونة" ومحيطها، بل كسر إرادة البقاء لدى قادة المستوطنات الذين باتوا يشعرون بأنهم وقود لحرب لا أفق لها.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية المستوطنات الصهيونية العصف المأكول
رئيس مستوطنة "مرغليوت" يبكي دمار الشمال: حكومة نتنياهو تخلت عنا
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة