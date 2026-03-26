كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-03-26 00:02
25
00:48 |
الباحثون في معهد RUSI: تكلفة الحرب الحالية البالغة حوالي 26 مليار دولار قد تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار لإعادة التموين لأن زيادة الإنتاج في زمن الحرب أبطأ وأكثر تكلفة بكثير
00:48 |
سماع دوي انفجار في قاعدة عسكرية أميركية بالكويت
00:47 |
معهد RUSI أقدم مركز أبحاث دفاعي وأمني في العالم: الأيام 16 الأولى من الحرب الإيرانية كشفت حقيقةً مُرّة وهي أن التحالف الأميركي "الإسرائيلي" يواجه معدل استهلاك للذخيرة غير مستدام ماليًا وصناعيًا
00:47 |
الباحثون في معهد RUSI: المشكلة الأكبر تكمن في "المفاضلة" وهي استخدام صواريخ اعتراضية باهظة الثمن لإسقاط طائرات إيرانية مسيرة وصواريخ أرخص بكثير
00:46 |
إيران| تظاهرات في عدد من المحافظات دعمًا لحرس الثورة ورفضًا للعدوان الأميركي - "الإسرائيلي"
00:44 |
إيران| تظاهرات حاشدة في مزندران دعمًا لحرس الثورة ورفضًا للعدوان الأميركي - "الإسرائيلي"
00:44 |
بوليتيكو عن مسؤولين: البنتاغون لا يعتزم نشر المراجعة بشأن انتشار قواته في الخارج للمرة الأولى منذ عقود
00:30 |
نيويورك تايمز: ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب مع إيران سيكلف المستهلكين الأميركيين أكثر من مجرد سعر البنزين
00:27 |
وكالة فارس: الجزائر ستزيد صادراتها من الغاز إلى إسبانيا بنسبة 12.5% اعترافًا بمواقف الحكومة الإسبانية بشأن حرب غزة وحرب إيران
00:22 |
الغارديان: أصبحت الصواريخ المتوهجة في سماء الليل مشهدًا مألوفًا لـ "الإسرائيليين" حيث تستغل طهران ثغرة واضحة في دفاعات "إسرائيل"
00:21 |
الغارديان: فشل نظام القبة الحديدية وصواريخ إيرانية تخترق الدفاعات "الإسرائيلية"
00:16 |
القائد السابق لقوات "الناتو" في أوروبا جيمس ستافريديس: الإيرانيون أذكياء ولا يرحمون وسيبذلون قصارى جهدهم لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الأميركية سواء في البحر أو بعد دخول القوات البرية أراضيهم
00:14 |
شبكة CNN عن مصادر مطلعة: إيران استعدت لمواجهة أي عملية أميركية محتملة بنشر المزيد من القوات العسكرية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي وزرع العديد من الفخاخ المتفجرة في جزيرة خارك
00:09 |
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعيق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حرجة من موسم الزراعة العالمي
00:09 |
غوتيريش: المدنيون في شتى أنحاء المنطقة وخارجها يعانون من أضرار جسيمة ويعيشون في ظل انعدام عميق للأمن
00:09 |
غوتيريش: السبيل الأمثل للحد من تداعيات الحرب هو إيقافها فورًا
00:07 |
عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري نانسي مايس بعد إحاطة في المجلس: لن اؤيد وجود قوات برية في إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 49 دقيقة
عراقجي: مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته
عراقجي: مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته
إيران منذ ساعتين
بالفيديو| الحرس الثوري: إصابة دقيقة لمقاتلة
بالفيديو| الحرس الثوري: إصابة دقيقة لمقاتلة "F-18" تابعة للجيش الأميركي
إيران منذ ساعتين
الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد
الجيش الإيراني: استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات ومعدات حيوية للموساد
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 49 دقيقة
بالفيديو| الحرس الثوري: إصابة دقيقة لمقاتلة
بالفيديو| الحرس الثوري: إصابة دقيقة لمقاتلة "F-18" تابعة للجيش الأميركي
إيران منذ ساعتين
مصدر عسكري لـ
مصدر عسكري لـ "تسنيم": لدى إيران القدرة على خلق تهديد للعدو في مضيق باب المندب
إيران منذ 3 ساعات
الحرس الثوري الإسلامي: لا ترسلوا أبناءكم إلى الجحيم نتيجة مكر نتنياهو وترامب
الحرس الثوري الإسلامي: لا ترسلوا أبناءكم إلى الجحيم نتيجة مكر نتنياهو وترامب
إيران منذ 5 ساعات
