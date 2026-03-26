إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:48 |الباحثون في معهد RUSI: تكلفة الحرب الحالية البالغة حوالي 26 مليار دولار قد تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار لإعادة التموين لأن زيادة الإنتاج في زمن الحرب أبطأ وأكثر تكلفة بكثير
00:47 |معهد RUSI أقدم مركز أبحاث دفاعي وأمني في العالم: الأيام 16 الأولى من الحرب الإيرانية كشفت حقيقةً مُرّة وهي أن التحالف الأميركي "الإسرائيلي" يواجه معدل استهلاك للذخيرة غير مستدام ماليًا وصناعيًا
00:47 |الباحثون في معهد RUSI: المشكلة الأكبر تكمن في "المفاضلة" وهي استخدام صواريخ اعتراضية باهظة الثمن لإسقاط طائرات إيرانية مسيرة وصواريخ أرخص بكثير
00:44 |بوليتيكو عن مسؤولين: البنتاغون لا يعتزم نشر المراجعة بشأن انتشار قواته في الخارج للمرة الأولى منذ عقود
00:30 |نيويورك تايمز: ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب مع إيران سيكلف المستهلكين الأميركيين أكثر من مجرد سعر البنزين
00:27 |وكالة فارس: الجزائر ستزيد صادراتها من الغاز إلى إسبانيا بنسبة 12.5% اعترافًا بمواقف الحكومة الإسبانية بشأن حرب غزة وحرب إيران
00:22 |الغارديان: أصبحت الصواريخ المتوهجة في سماء الليل مشهدًا مألوفًا لـ "الإسرائيليين" حيث تستغل طهران ثغرة واضحة في دفاعات "إسرائيل"
00:16 |القائد السابق لقوات "الناتو" في أوروبا جيمس ستافريديس: الإيرانيون أذكياء ولا يرحمون وسيبذلون قصارى جهدهم لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الأميركية سواء في البحر أو بعد دخول القوات البرية أراضيهم
00:14 |شبكة CNN عن مصادر مطلعة: إيران استعدت لمواجهة أي عملية أميركية محتملة بنشر المزيد من القوات العسكرية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي وزرع العديد من الفخاخ المتفجرة في جزيرة خارك
00:09 |الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعيق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حرجة من موسم الزراعة العالمي
00:09 |غوتيريش: المدنيون في شتى أنحاء المنطقة وخارجها يعانون من أضرار جسيمة ويعيشون في ظل انعدام عميق للأمن
00:07 |عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري نانسي مايس بعد إحاطة في المجلس: لن اؤيد وجود قوات برية في إيران