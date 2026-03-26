دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 25/03/2026، 87 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 17:30 أمس الثلاثاء 24-3-2026 تصدي لطائرة حربية إسرائيلية أثناء اعتدائها على جنوب لبنان، بصواريخ أرض جو، وإجبارها على التراجع.

2- الساعة 23:20 أمس الثلاثاء 24-3-2026 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 00:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصليةٍ صاروخيّة.

4- الساعة 01:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

5- الساعة 04:45 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح الحدوديّة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

6- الساعة 05:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح للمرّة السابعة بمُسيّرة انقضاضية.

7- الساعة 05:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

8- الساعة 05:45 استهدتف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح الحدوديّة بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

9- الساعة 05:50 استهداف مقر قيادي قرب ثكنة يفتاح بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بين بلدتي بيت ليف والقوزح بصليةٍ صاروخيّة.

11- الساعة 06:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح الحدوديّة بصاروخ موجّه للمرّة الثانية، وتحقيق إصابة مباشرة، وأثناء محاولة مروحيّة عسكرية الهبوط لإخلاء الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخ دفاع جوّي وأجبروها على التراجع.

12- الساعة 06:03 استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.

13- الساعة 06:20 استهداف مربض مدفعيّة العدوّ في مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخيّة.

14- الساعة 06:30 استهداف ثكنة بيريا بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 07:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة الحدودية بصليات صاروخيّة.

16- الساعة 07:00 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المُحتلّة بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 07:30 استهداف وعلى مدار ساعة ونصف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ المتحشدة في بلدتي الناقورة والقوزح الحدوديتين وبعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعشر صليات صاروخيّة مجموعها أكثر من مئة صاروخ، وتحقيق إصابات مباشرة.

18- الساعة 07:40 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح للمرة الثانية بثلاث صليات صاروخيّة.

19- الساعة 08:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 08:30 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بمُحلّقة انقضاضيّة.

21- الساعة 08:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بين بلدتي بيت ليف والقوزح للمرّة الثانيّة بقذائف المدفعيّة.

22- الساعة 08:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

23- الساعة 09:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح للمرّة السادسة بمُحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة.

24- الساعة 09:05 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخية.

25- الساعة 09:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام بمُحلّقة انقضاضيّة.

26- الساعة 09:15 استهداف آلية هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مستشفى بلدة ميس الجبل بصاروخٍ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

27- الساعة 09:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة علما الشعب الحدوديّة بمُسيّرة انقضاضية.

28- الساعة 10:15 استهداف دبابة ميركافا في مشروع الطيبة بمسيّرة انقضاضيّة.

29- الساعة 10:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع الحمامص المُستحدث جنوب مدينة الخيام بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

30- الساعة 10:45 بعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ الإسرائيلي تحاول سحب الدبّابة المُدمّرة في مشروع الطيبة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخيّة.

31- الساعة 11:00 استهداف آلية هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة بمُحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

32- الساعة 12:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

33- الساعة 12:00 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

34- الساعة 12:00 استهداف دبابتي ميركافا عند بركة بلدة دبل بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة.

35- الساعة 12:30 بعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة الطيبة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بمُسيّرة انقضاضيّة وحققوا إصابات مباشرة، تدخلت على إثرها مروحيّات العدو لإجلاء الإصابات.

36- الساعة 12:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

37- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بقذائف المدفعيّة.

38- الساعة 13:20 استهداف ثكنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة.

39- الساعة 13:20 ردًا على تمادي العدوّ في قصف المدنيين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

40- الساعة 13:30 استهداف دبابة ميركافا في موقع العدوّ الإسرائيليّ المُستحدث في بلدة مركبا الحدوديّة بمُحلّقة انقضاضيّة.

41- الساعة 14:00 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل بصلية صاروخيّة.

42- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

43- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

44- الساعة 14:10 استهداف قاعدة لوجستيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة كرم بن زمرة في الجليل الأعلى بصليةٍ صاروخيّة.

45- الساعة 14:20 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت تشريحا بصلية صاروخيّة.

46- الساعة 14:30 بعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة الطيبة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الثانية بمُسيّرة انقضاضيّة وحققوا إصابات مباشرة.

47- الساعة 14:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنات مسكاف عام والمطلة وكريات شمونة ودفنا بصلياتٍ صاروخيّة.

48- الساعة 14:30 استهداف مواقع جيش العدوّ الإسرائيليّ في المطلة والمرج ومسكاف عام بصلياتٍ صاروخيّة.

49- الساعة 14:45 استهداف ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخيّة.

50- الساعة 15:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

51- الساعة 15:30 بعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة الطيبة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الثالثة بمُسيّرة انقضاضيّة وحققوا إصابات مباشرة.

52- الساعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو قرب بركة بلدة دبل بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، وحققوا إصابات مباشرة.

53- الساعة 15:35 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو في بلدة الطيبة للمرّة الرابعة بقذائف المدفعيّة.

54- الساعة 16:10 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام للمرّة الثالثة بقذائف المدفعيّة.

55- الساعة 16:20 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة للمرّة الثانية بمسيّرة انقضاضيّة.

56- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج للمرّة الثانية بمحلّقة انقضاضيّة.

57- الساعة 16:50 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

58- الساعة 17:00 استهداف 3 دبّابات ميركافا وجرّافة D9 غرب مشروع الطيبة بالصواريخ الموجّهة.

59- الساعة 17:00 استهداف دبّابة ميركافا في محيط بركة بلدة دبل بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

60- الساعة 17:10 بعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ الإسرائيلي تحاول سحب الآليّات المُدمّرة غرب مشروع الطيبة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخيّة.

61- الساعة 17:10 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

62- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّ أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

63- الساعة 18:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة دبل بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

64- الساعة 18:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة للمرّة الثالثة بمسيّرة انقضاضيّة.

65- الساعة 18:50 بعد رصد تقدّم قوّة إسرائيليّة مدرّعة في بلدة الطيبة باتّجاه منطقة المحيسبات، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالصواريخ الموجّهة ما أسفر عن تدمير 4 دبّابات ميركافا وجرّافة D9 وما زالت المواجهات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

66- الساعة 19:00 استهداف موقعَي جيش العدوّ الإسرائيليّ في الضهيرة وحدب يارون وموقع بلاط المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة.

67- الساعة 19:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خراج بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

68- الساعة 20:00 استكمالاً لبيانات المواجهات في بلدة الطيبة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابتَي ميركافا بالصواريخ الموجّهة ما أسفر عن تدميرهما ليرتفع عدد الدبّابات المدمّرة إلى 6، وما زالت المواجهات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

69- الساعة 20:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

70- الساعة 20:15 استكمالاً لبيانات المواجهات في بلدة الطيبة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابتَي ميركافا بالصواريخ الموجّهة ما أسفر عن تدميرهما ليرتفع عدد الدبّابات المدمّرة إلى 8، وما زالت المواجهات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

71- الساعة 20:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة.

72- الساعة 20:50 بعد تقدّم قوّة مدرّعة من جيش العدوّ الإسرائيليّ من بلدة الطيبة باتّجاه مدخل بلدة القنطرة اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة واستهدفوا من مسافة قريبة جرّافة D9 بالصواريخ المباشرة وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وما زال الاشتباك مستمرًّا حتّى صدور هذا البيان.

73- الساعة 21:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع البغدادي مقابل بلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

74- الساعة 21:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خراج بلدة مروحين الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

75- الساعة 21:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شلومي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

77- الساعة 21:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

77- الساعة 21:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام للمرّة الخامسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

78- الساعة 21:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة مدينة الخيام للمرّة السادسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

79- الساعة 21:40 استكمالاً لبيان المواجهة عند مدخل بلدة القنطرة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابة ميركافا وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وما زال الاشتباك مستمرًّا حتّى صدور هذا البيان.

80- الساعة 21:40 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة المطلّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

81- الساعة 22:00 استكمالاً لبيانات المواجهة عند مدخل بلدة القنطرة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابة ميركافا وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وما زال الاشتباك مستمرًّا حتّى صدور هذا البيان.

82- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح للمرّة الثامنة بقذائف المدفعيّة.

83- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة المحيسنات في بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة.

84- الساعة 22:05 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

85- الساعة 22:10 استكمالاً لبيانات المواجهات في بلدة الطيبة ومرتفع المحيسبات وعند مدخل بلدة القنطرة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة القوّات المستقدمة لسحب الآليّات المدمّرة وإخلاء الإصابات بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

86- الساعة 22:40 استهداف قاعدة لوجستيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة كرم بن زمرة في الجليل الأعلى للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

87- الساعة 23:45 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة بصلية صاروخيّة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

