أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران عن تفاصيل عمليات نوعية واسعة النطاق نفذتها قوات الجو-فضاء والقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، مؤكدًا استهداف مدينة "إيلات" ومحطات استقبال الأقمار الصناعية المرتبطة بجيش العدو "الإسرائيلي". وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا غير مسبوق عبر الموجات (79، 80، 81)، حيث دكت صواريخ "عماد" و"قيام" و"خرمشهر 4" و"قدر" أكثر من 70 هدفًا استراتيجيًا في حيفا وديمونا والخضيرة، بالتزامن مع هجوم مكثف للمقاومة الإسلامية في لبنان.

وفي تطور ميداني صاعق، أكد البيان إصابة طائرة أميركية متطورة من طراز F-18 بنيران الدفاع الجوي التابع لحرس الثورة في محيط منطقة تشابهار. ولم تتوقف الضربات عند هذا الحد، بل طالت القواعد الأميركية في "الأزرق"، "الشيخ عيسى"، "علي السالم"، و"عريفجان" بصواريخ دقيقة ومسيّرات انتحارية، فيما استهدف الجيش الإيراني تجمعات للقوات الأميركية وجماعات انفصالية موالية لها في أربيل.

فرار "لينكولن"

وعلى الصعيد البحري، سجلت العملية تحولًا استراتيجيًا بعد إطلاق صواريخ كروز ساحلية باتجاه مجموعة حاملة الطائرات الأميركية USS Abraham Lincoln، مما أجبرها على تغيير موقعها والفرار بعيدًا عن منطقة الخطر، في مشهد يكرس سيطرة قوى المقاومة على الممرات المائية الحيوية ويفشل مساعي واشنطن لفرض حماية أمنية للكيان الصهيوني الغارق في انهياره الدفاعي.

